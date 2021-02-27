Зустрічаємо весну з позитивом: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 1 по 7 березня

Жінка-Овен

Першу половину тижня варто присвятити розв'язанню ділових питань, а в другій – перевести фокус на особисте життя і постаратися налагодити свої взаємини. Це допоможе досягти успіху в діловій сфері, і знайти гармонію і взаєморозуміння в особистому житті. У сімейних парах потрібно проявити чуйність, а одиноким – направити свої думки на залучення у своє життя потрібної людини.

Жінка-Телець

Оптимістичний настрій і вміння направляти енергію в мирне річище допоможе в перший тиждень березня домогтися успіху. У Тельців з'являться думки про зміну місць і не варто йому противитися – у першій половині тижня не сидіть в чотирьох стінах. Задовольнити ці потреби допоможе також перестановка меблів або невеликий косметичний ремонт – для цього будуть вдалими вихідні дні.

Жінка-Близнюки

Не варто на цьому тижні виконувати одночасно кілька справ, через те, що це почне безповоротно відбирати енергію. Займіться ретельним плануванням, щоб чітко розподілити час і свої сили на виконання важливих справ, на спілкування з близькими та на відпочинок. Підтримка зі сторони рідних допоможе зібратися з думками та втілити в життя всі позитивні зміни.

Жінка-Рак

Перша половина тижня буде дуже вдала для ділового середовища – використовуйте цей час, щоб закінчити все, що залишилося з зимового періоду. Це допоможе отримати винагороду за витрачені сили. У середу можливі конфлікти в сім'ї, але Ракам треба зберігати оптимізм і не піддаватися на провокації. Доброзичливість та вміння вирішувати спори мирним шляхом допоможуть уникнути серйозних конфліктів.

Жінка-Лев

Початок тижня присвятіть розв'язанню ділових питань і постарайтеся не відкладати нічого на потім, особливо важливі завдання. У середині тижня треба приділити увагу собі та постаратися зміцнити свою енергетику і позитивний настрій. Кінець тижня може бути небезпечним і є ризик зустрічі з недоброзичливцями. Їх вплив на життя Левів може виявитися згубним.

Жінка-Діва

Бажані зміни вже на порозі у Дів, і щоб їх наблизити, варто приділяти час не тільки розв'язанню ділових питань, а й особистому життю. Спільне проведення часу з близькими, турбота про них – допоможуть не тільки вирішити непорозуміння, але і зміцнити довіру і почуття. В робочій сфері на вас чекає успіх тільки в тому випадку, якщо виконувати всі завдання вчасно і не відкладати нічого на потім.

Жінка-Терези

На початку березня зірки обіцяють Терезам серйозні зміни в житті, які відкриють шлях до щастя. Пильність втрачати не варто, але до голосу інтуїції варто уважно прислухатися. Внутрішній голос підкаже, як знайти щастя в особистому житті. А також інтуїція допоможе прийняти правильні рішення, які допоможуть вирішити труднощі у діловому середовищі та отримати за це свою нагороду.

Жінка-Скорпіон

Перший тиждень весни принесе Скорпіонам нові відкриття і розширення горизонтів. Дні будуть активними та насиченими, очікується багато цікавих пропозицій. Вибрати всі з них не потрібно – достатньо буде тих, які допоможуть залучити в життя потрібні зміни. Удача усміхнеться тим, хто знаходиться в пошуку любові – підключайте інтуїцію, щоб не пропустити сигнали про наближення щастя.

Жінка-Стрілець

Починайте весну з кардинальних змін. Це може бути генеральне прибирання в будинку, чистка пріоритетів і спогадів – залиште в минулому всі свої образи та неприємності, а також людей, які заважають вашому щастю. Активність на цьому тижні буде зашкалювати й це забере багато енергії. Постарайтеся достатньо відпочивати, щоб виключити перевтому і пов'язані з цим нездужання і перепади настрою.

Жінка-Козоріг

Очікується дуже активний період і не варто зменшувати оберти – астрологи радять не губитися і приступати до втілення в життя найсміливіших планів. Можна здійснювати давно заплановані покупки та крокувати назустріч змінам. Удача обов'язково посміхнеться сміливим і впевненим у собі. Не потрібно сумніватися у своїх силах і можливостях – це може злякати удачу.

Жінка-Водолій

Березень почнеться з приливу сил і енергії, але астрологи радять Водоліям бути більш пильними, ніж зазвичай. Помірне розв'язання питань стане кращою тактикою, ніж спроби вирішити все відразу та одночасно. Мудрі рішення і стриманість допоможуть залучити в життя фінансове благополуччя, а також любов і повагу у діловій сфері. Важливим фактором стане жіноча інтуїція – вона допоможе не помилитися у прийнятті важливих рішень.

Жінка-Риби

У перші дні березня Рибам захочеться кардинальних змін по всіх фронтах. Варто приділити час не тільки зовнішньому преображенню, але і внутрішньому. Це допоможе підвищити самооцінку і викликати захоплення в оточуючих. Найбільш вдалі дні для запису до стиліста – перша половина тижня, можна сміливо міняти зачіску або колір волосся. Для внутрішнього настрою варто прогнати боязкість і налаштуватися на успіх.