ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Волого і помірно тепло: якою буде весна в Україні у 2021 році

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 07:01
Волого і помірно тепло: якою буде весна в Україні у 2021 році Погода в Україні навесні 2021 буде теплою і вологою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні навесні 2021 року буде досить теплою і вологою. Вона порадує відносно помірним зростанням температур. Перший місяць буде переважно з "плюсовою" температурою. Вже у квітні очікуються коливання рівнів тепла до+20 градусів. Травень завершитися практично літнім теплом.

Детальний прогноз опубліковано на сайті V-2021.

Зима завершиться показниками близько нуля, ледь помітно переходячи в мінус, у багатьох інших місцях по ночах часто буде до 5 градусів морозу.

У березні у більшості населених пунктів буде вже плюсова середньодобова температура. При цьому і ночами багато де буде вже +2-3°. Середня вологість буде коливатися в діапазоні 59-78%.

Весна за статистикою продовжиться відносно помірним зростанням температур.

Квітень продемонструє денні скачки до +16... +20°, з нічними зниженнями до 5... 8 градусів тепла. Одночасно з цим почне опускатися вологість, нижня межа впаде до 54%, а верхня рідко буде досягати 70%.

Коливання вологості в травні досягнуть серйозних значень — в деяких місцях після опадів вона буде перевищувати 85%, а в інших населених пунктах залишатися в районі 60%. Вночі термометр покаже +9... +15 С°, вдень варто очікувати не більше 23 градусів.

Літо повною мірою почнеться в червні — денна спека до +30° з шаленими стрибками вологості та нічними температурами в районі +16... +19°.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали нову дату потепління в Україні.

А також розповідали про те, що з'явився несподіваний прогноз погоди навесні в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя весна синоптики Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У березні Землю накриє серія сильних магнітних бурь: прогноз експертів
У березні Землю накриє серія сильних магнітних бурь: прогноз експертів