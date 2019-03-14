Володимир Остапчук назвав топ-5 найкрасивіших і фотогенічних місць України - відзначаємо на карті!

Ведучий "Інспектор. Міста" знає толк в подорожах по рідній країні

Еще совсем немного и откроется сезон отпусков и мини-путешествий на уикенд – нужно только подождать, чтобы стало потеплее и поуютнее. В любом случае многие уже сейчас присматривают варианты – куда бы поехать на долгожданный отдых. При этом именитый украинский телеведущий Владимир Остапчук настоятельно советует изучать уголки родной страны. К тому, как у ведущего популярного проекта "Инспектор. Города" у Владимира есть богатый опыт в этом вопросе.

Так, украинский ведущий Владимир Остапчук поделился с LITE своим топ-5 самых красивых и фотогеничных мест Украины. Берите на заметку и скорее отмечайте на своей карте путешествий новые места!

№1 Умань

Да, я горжусь своим родным городом. Тем, что там учился, и познакомился с женой. Но там действительно колоритное место. Сначала делайте фото в Софиевке: у фонтана "змея", или возле водопада (наш свадебный фотоальбом). Не частите, оставьте место для "еврейского квартала". Синагога, надписи на иврите, хасиды и дух Израиля – и это в центре Украины! Кстати, если не найдете, где остановиться, пишите - заночуете у моей мамы))

№2 Ужгород

И вообще все Закарпатье. Это целый "банош культур", слов, запахов, архитектуры. Ехать лучше на поезде. В 6 утра попросите проводника сказать, где перевал и увидите такие красоты Карпат!! Не надо избитых замков и национальной кухни: фоткайтесь в термах комплекса "Золотая гора" и винодельнях Берегово.

№3 Яремче

Самое Свадебное место (уж поверьте человеку, который там работает по 10 раз за сезон) – это Яремче. Красиво везде, главное время: рассвет или закат, мягкий свет и силуэтные фото – кайф.

№4 Днестровский каньон

Красотища просто сумасшедшая. Особенно – Залищики. Готовьтесь лезть под гору и снимать панорамные фото. Скалы, вода, изгибы реки – прямо Италия, а не Тернопольская область)

№5 Остров Джарылгач

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Масик не везет на настоящие Мальдивы – остров Джарылгач (заповедник), отлично справится. Белый песок, природа, гладь воды и ни души... ну тут я загнул, народу тьма, но если вы выберете нужный ракурс – смело подписывайте "на острове кроме нас ни души. Спасибо милый за Мальдивы"!

Напомним, недавно Владимир Остапчук выпустил пародию на клип, взорвавший интернет, NK – "Попа как у Ким". Видео набрало более 500 тысяч просмотров за несколько дней и стало настоящим интернет-хитом.

К слову, ранее Владимир Остапчук сравнил Украину и Канаду. И отметил, что "мы движемся в правильном направлении".

Также Владимир Остапчук пожаловался на зависимость молодежи от соцсетей.

И обязательно узнавайте, как сэкономить на жилье в путешествии.