Як заощадити на житлі в подорожі: топ-5 способів

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Ці прості поради допоможуть вам мінімізувати витрати на проживання за кордоном

Під час подорожей, особливо за кордоном, однією з найбільш великих статей витрат є витрати на оплату житла. У деяких країнах ціни в готелях дуже кусаються, проте є кілька способів заощадити. Ось топ-5 порад, які допоможуть вам уникнути зайвих витрат на житло. Вони були опубліковані на сторінці тревел-спільноти "Вітер дме" в Instagram.

5 способів, як заощадити на проживанні в подорожі:

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1. Порівняйте ціни

Перевірте ціни на різних сервісах для бронювання житла. Через високк конкуренцію сервіси іноді знижують комісію, щоб клієнт вибрав саме їхні послуги.

2. Слідкуйте за акціями та знижками

Мережі готелів і сервіси бронювання житла часто пропонують знижки і акції на бронювання номерів. Якщо бронювати номер заздалегідь, теж можна отримати знижку.



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Фото: (pixabay.com)⠀

3. Знижка $34 від AirBnb на перше бронювання

AirBnb дає знижку на перше бронювання, яка не має терміну придатності - можете використовувати її в будь-який момент.

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4. Last minute пропозиції

Буває, що плани змінюються, а готель не повертає гроші, сплачені за бронь. У такому разі людям, які забронювали номер, вигідно повернути собі хоча б частину грошей і віддати номер зі знижкою.



Фото: (pixabay.com)⠀

5. Торгуйтеся на місці

Для досвідчених мандрівників є ще один спосіб отримати знижку. Якщо ви не забронювали житло, можете прийти прямо в готель і попросити знижку на номер. Якщо в готелі буде не багато жителів, то їм буде вигідно заселити вас за будь-яку ціну, ніж не заселити зовсім.

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