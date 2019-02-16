Як заощадити на житлі в подорожі: топ-5 способів

Ці прості поради допоможуть вам мінімізувати витрати на проживання за кордоном
Під час подорожей, особливо за кордоном, однією з найбільш великих статей витрат є витрати на оплату житла. У деяких країнах ціни в готелях дуже кусаються, проте є кілька способів заощадити. Ось топ-5 порад, які допоможуть вам уникнути зайвих витрат на житло. Вони були опубліковані на сторінці тревел-спільноти "Вітер дме" в Instagram.
Перевірте ціни на різних сервісах для бронювання житла. Через високк конкуренцію сервіси іноді знижують комісію, щоб клієнт вибрав саме їхні послуги.
2. Слідкуйте за акціями та знижками
Мережі готелів і сервіси бронювання житла часто пропонують знижки і акції на бронювання номерів. Якщо бронювати номер заздалегідь, теж можна отримати знижку.
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Фото: (pixabay.com)⠀
3. Знижка $34 від AirBnb на перше бронювання
AirBnb дає знижку на перше бронювання, яка не має терміну придатності - можете використовувати її в будь-який момент.
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4. Last minute пропозиції
Буває, що плани змінюються, а готель не повертає гроші, сплачені за бронь. У такому разі людям, які забронювали номер, вигідно повернути собі хоча б частину грошей і віддати номер зі знижкою.
Фото: (pixabay.com)⠀
5. Торгуйтеся на місці
Для досвідчених мандрівників є ще один спосіб отримати знижку. Якщо ви не забронювали житло, можете прийти прямо в готель і попросити знижку на номер. Якщо в готелі буде не багато жителів, то їм буде вигідно заселити вас за будь-яку ціну, ніж не заселити зовсім.
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