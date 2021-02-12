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Винник "запалить" з Дорофєєвою, а Мейхер заспіває оперу: всі сюрпризи Голосу країни

Автор: Світлана Мащенко

Голос країни 2021 у четвертому випуску 14 лютого порадує новими талановитими вокалістами, які вражатимуть глядачів. До них приєднаються й відомі українські зірки, що інтригуватимуть тренерів знайомими голосами на сліпих прослуховуваннях.

Як розповіли Styler у пресслужбі "Голосу", на шоу з'являться екс-"ВИА Гра" Надія Мейхер і актор Віталій Борисюк.

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Спеціальний випуск проекту буде присвячений світовим хітам про кохання. Адже дата виходу особлива - День святого Валентина, 14 лютого.

Також потішить глядачів своєю участю і Надія Мейхер. Співачка здивує виконанням опери, і це буде великим сюрпризом для колег.

"Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталія Могилевська, Злата Огнєвич і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні", - інтригує Мейхер.

Надія Мейхер на "Голосі країни"

Удачу на сцені випробує і актор Віталія Борисюк, чоловік Ольги Сумської.

В четвертому епізоді глядачі зможуть побачити запеклу боротьбу за учасника між тренерами, флірт Олега Винника з Надею Дорофєєвою.

Глядачів вразить також графічна дизайнерка з казковим голосом Ірина Бояркіна. Вона виконає хіт артиста Chris Isaak "Wicked Game".

Здивує своїм незвичним вокалом і фанат "Голосу країни" Андрій Смерека. У минулому році хлопець вже приходив на шоу разом з сестрою, але виконати пісню побоявся. В цьому році вокаліст вирішив не втрачати шанс і взяти участь в онлайн-кастингу.

Віталій Борисюк на "Голосі країни"

Артист виконає пісню Тіни Кароль під назвою "Твої гріхи", але чи зможе він своїм вокалом розвернути тренерів, побачимо вже 14 лютого.

Четвертий випуск "Голосу країни" можна буде побачити у неділю, 14 лютого о 21:00 на "1+1".

Раніше ми писали, що на шоу "Голос країни" з'явилася онучка Віктора Ющенка, але своїм співом вона розчарувала глядачів.

А от Міла Нітіч повернулася на шоу "Голос країни" і справила фурор своїми вокальними здібностями.

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