Екс-дружина Віктора Павліка різко відповіла його молодій жінці: собака гавкає

Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва різко відповіла Катерині Репяховій (колаж: РБК-Україна)

Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва різко відповіла нинішній молодій жінці народного артиста на звинувачення. Нещодавно 26-річна дівчина висунула, що музикант досі допомагає ексдружині, але час навчитися жити самостійно.

На що Лора Созаєва відповіла в Facebook відомим віршем Юрія Марковцева "Собака лает - караван идет", додавши в пост те саме інтерв'ю Репяхової.

Нагадаємо, що нова, четверта дружина Віктор Павлика, розговорилася про матеріальні труднощі в сім'ї через карантин, а тут ще Віктору, мовляв, доводиться кредит за квартиру колишньої дружини виплачувати.

"Він його (кредит. - Ред.) взяв 15 років тому, пообіцяв, і він повинен стримати своє слово", - сказала тоді Репяхова і закинула Созаєвій, що вона має вчитися жити самостійно.

Лариса Созаєва різко відповіла новій дружині Віктора Павліка (скрін: facebook.com/Лора Созаєва)

Нагадаємо, що з Ларисою Созаєвою, третьою дружиною, Віктор Павлік прожив найдовше у шлюбі - 18 років. У 2011 у них стався серйозний розрив, але пізніше вони знову зійшлися і навіть повінчалися. А в 2016 році пара остаточно розлучилася. Пізніше з'ясувалося, що причиною тому - молода коханка артиста - Катерина Репяхова, на якій він одружився в 2020-му.

Нещодавно 26-річна Катя зізналася, що з майбутнім чоловіком познайомилася 6 листопада 2015-го, тим самим підтвердивши (принаймні по датах), що саме вона стала причиною розладу в сім'ї.

Зараз Катерина Репяхова чекає від Віктора Павліка дитину. Пара настільки популярна, що астролог дала оцінку їхнім стосункам, припустивши, як довго може тривати цей шлюб.