Віктор Павлик вперше розговорився про молоду дружину: вона була дуже ревнива

Український співак Віктор Павлік вже п'ять років перебуває у відносинах зі своїм концертним директором Катериною, яка молодша за нього на 23 роки. У пари не все так гладко складалося, як могло здатися на людях. У цьому сам артист зізнався, а також розповів, як побудувати гармонійні сімейні стосунки.

Про стосунки з Катериною Павлік розповів в інтерв'ю ValevskaSHOW.

"У нас досить велика різниця у віці, майже 30 років. Але у світі є багато прикладів таких шлюбів. Тут вік абсолютно ні до чого, якщо між нами добрі стосунки, якщо є любов, якщо нам добре і все класно. Катя мене розуміє з півпогляду, і я її розумію. Вона знає, що мені краще сказати, коли краще промовчати, як мені десь поступитися. Ми вже майже 5 років разом, і я відчуваю, що перші кілька років трохи було не так. Вона більше була ревнива, у нас більше було сварок, непорозумінь. А зараз вона мене добре знає. Вона розуміє, що мені 55 років, а їй 26, є трохи різниця. Але вона мені помітно поступається в усьому. Незважаючи на те, що вона юна, вже мудра", - розговорився Віктор Павлик.

Нагадаємо, що влітку 2021 року у пари має народитися дитина, а от пишне весілля Катерина і Віктор поки не відсвяткували. Річ у тому, що на початку у Віктора дуже хворів син від першого шлюбу. Потім він помер і артистові було зовсім не до весілля. Далі завадив карантин.

"Весілля толком і не було. Це збіглося з багатьма моментами. І з карантином, і з хворобою мого сина, все разом. Не до гулянь. Все було дуже тихо, спокійно, в дуже вузькому колі. Але ми обов'язково наздоженемо. Дасть бог, у нас народиться дитина, ми влаштуємо пишні хрестини, а постфактумом, можливо, і весілля", - заявив він.

Віктор Павлік розкрив правду про сімейні відносини

Як ми раніше писали, молода дружина українського співака Віктора Павліка розповіла про те, як протікає її перша вагітність.

Нагадаємо, 26-річна Катерина Репяхова розсекретила дату святкування весілля.