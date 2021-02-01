Віктор Павлік розповів, чиїм коштом живе: більше нічого не вмію

Віктор Павлік розповів про фінансові труднощі через пандемію, яка "з'їла" заробітки музиканта на концертах. А оскільки він у своєму житті більше нічого не вміє, і не володіє ніякими особливими матеріальними запасами, то зараз хороше "підживлення" дає його 26-річна дружина Катерина Репяхова.

Дівчина активно розвиває свій блог і робить у цьому великі успіхи, каже Павлік в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", що виходить на каналі "Україна".

"Я у своєму житті більше нічого не вмію робити і нічого не роблю - ніякої нерухомості, заводиків, магазинів, ресторанів, крім як концертувати. Ну а концертів немає. Тому, грубо кажучи, без роботи. Слава Богу, що Катя розвивається як блогер, набирає добре обертів. І це приносить якусь копійку, за яку ми можемо зараз дозволити собі жити", - зізнається Віктор Павлик.

Віктор Павлік розповів, чиїм коштом живе

І справді, кількість підписників Катерини Репяхової збільшується. Дівчина активно рекламує різні товари, при цьому розповідаючи про свою вагітність.

Нещодавно вона позувала у чорному купальнику, дівчина вже на п'ятому місяці вагітності, але її живота майже не видно.

Катерина Репяхова стала четвертою дружиною Віктора Павліка. Вони одружилися у травні 2021-го, а познайомилися в листопаді 2015-го. Тоді артист ще був одружений на третій дружині Ларисі Созаєвій. Між двома дружинами Віктора нещодавно спалахнув конфлікт через фінанси.