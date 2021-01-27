Віктор Павлик розповів про згубну звичку: потрапляв до лікарні

Відомий український артист Віктор Павлік відверто розповів про минуле, втрату сина, особисті переживання та нове життя з молодою дружиною, яка чекає на дитину.

Співак зізнався, що не завжди вів правильний спосіб життя. Раніше він захоплювався алкоголем. При цьому зі згубною звичкою сам він впоратися не міг, тому довелося звертатися за допомогою до спеціалістів. Про це Павлик розповів в інтерв'ю Наталії Валевській.

"Я дозволяв собі випити будь-який алкоголь. Спочатку це було весело, організм все сприймав, все було добре. Однак згодом настав момент, коли мій організм почав відмовлятися від алкоголю. Після того як я випивав, бо було дуже важко відходити. Тоді траплялося різне, в лікарню теж потрапляв. Я цього не приховую. Тоді зрозумів, що своє озеро я вже випив", - розповів артист.

Лікарі йому говорили, що якщо він буде продовжувати і далі вживати алкоголь, то так довго не протягне. Проблеми зі здоров'ям змусили Віктора переглянути свій спосіб життя.

Павлик зізнався, що серйозно зайнявся собою. Він вже не зловживає алкоголем і дотримується здорового харчування. Четвергами, за багаторічною традицією він з друзями ходить в баню, загартовується.

Артист також зізнався, що дуже чекає появи на світ дитини від своєї молодої дружини Катерини Репяхової, яка знаходиться на 20-му тижні вагітності.

Віктор Павлік розповів про проблеми з алкоголем (відео: YouTube)

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка зробила особисте зізнання про вагітність.

Раніше Віктор Павлик вперше розговорився про молоду дружину і розповів, що вона була дуже ревнива.