Вага і самооцінка: експерт поділилася таємними способами боротьби з невпевненістю в собі

Часто тим, хто худне здається, що, досягнувши ідеальної ваги, вони автоматично отримають впевненість у собі і їхнє життя кардинально зміниться. Але навіщо ставити рамки і умови для підняття самооцінки, якщо цьому можна навчитися тут і зараз! Тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич в Instagram поділилася секретними прийомами, як побороти невпевненість у собі.

"Ось схудну, і стану впевненіше!" І так, і ні. Можна і потрібно вчитися керувати своїм станом без всяких умов.

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Іноді нам дійсно потрібен "тригер", за що зачепитися. Але насправді впевненість живе всередині нас. Її можна розвивати:

знаходячи ресурс в установках і мисленні

але можна почати і з аналізу того, що і як ми говоримо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Є близько 30 фраз, якими ви передаєте невпевненість:

"Ви розумієте, про що я?", "Так?" Це запит, схвалення, пошук підтримки. Найчастіше так говорять, щоб заповнити незручні паузи.

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Замість цього: вчіться мовчати спокійно і твердо. Порожнечі в розмові виникають і зникають природним чином, не потрібно намагатися заповнити їх.

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Потрібно. Нам всім потрібно. Але повторення цього слова мозок визначає як тиск: потрібно зробити цей проект до завтра, потрібно написати лист.

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Замість цього: прямо говоріть: "будь ласка, завершіть цю задачу сьогодні".



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дозвольте висловитися. Просити дозволу — означає сумніватися, що дозволять. Але доросла і впевнена людина, яка хоче висловитися – висловлюється. Є люди, які на "можна" автоматично відповідають "не можна", що сильно знижує самооцінку у прохача.

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Замість цього: "Я хочу сказати" і починати свою промову. Ви дорослі, вам не потрібно нічий дозвіл. Хочете щось зробити? Робіть! Це ваше право.

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Я спробую. Той, хто говорить, що "спробує зробить щось" викликає недовіру.Або скажіть чітко, що зробите, або відмовтеся, пояснивши причину — і будете виглядати більш виграшно, а не транслювати невизначеність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але... Коли ви використовуєте цей союз, друга частина пропозиції автоматично послаблює першу. "Я люблю тебе, але..." або "Це хороша ідея, але..." — такі обороти ставлять під сумнів те, що ви сказали на самому початку.

Раніше дієтолог Світлана Нікітчук поділилася списком звичок, які допоможуть розвинути любов до себе.