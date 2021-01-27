Віра Брежнєва змінила свою зовнішність: позбулася "особливості"

Віра Брежнєва (фото: facebook.com/BrezhnevaVera)

Популярна українська співачка Віра Брежнєва видалила свою знамениту родимку під губами. При цьому варто зазначити, що порівняно які зміни в зовнішності відбуваються у інших зірок, то це ще дрібниця.

Про те, що артистка позбулася родимки повідомив Telegram-канал"Только никому", який також опублікував відповідний колаж з новою фотографією співачки.

Віра Брежнєва (фото: Telegram-канал "Тільки нікому")

Варто зазначити, що Брежнєва говорила про те, що хоче позбутися цієї та інших родимок вже давно. Артистка наголосила, що попередньо проконсультувалася з дерматологом, так що це рішення не спонтанне необґрунтоване бажання.

Нагадаємо, Брежнєва відверто розповіла про стосунки з Костянтином Меладзе. Вона поділилася з шанувальниками тим, як прийняла рішення вийти заміж за відомого продюсера. За її словами, тільки після притирання вона усвідомила, що хоче прожити з ним все життя.

Співачка розповіла, що у них з чоловіком різні характери. Вона запальна, а Костянтин - більш спокійний. Але і у нього є точка кипіння. Якщо його довести, то він може вдарити кулаком по столу. При цьому Брежнєва, як мудра жінка, намагається цього не робити.

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