ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Віра Брежнєва змінила свою зовнішність: позбулася "особливості"

Середа 27 січня 2021 16:34
Віра Брежнєва змінила свою зовнішність: позбулася "особливості"
Віра Брежнєва (фото: facebook.com/BrezhnevaVera)
Автор: Lite

Популярна українська співачка Віра Брежнєва видалила свою знамениту родимку під губами. При цьому варто зазначити, що порівняно які зміни в зовнішності відбуваються у інших зірок, то це ще дрібниця.

Про те, що артистка позбулася родимки повідомив Telegram-канал"Только никому", який також опублікував відповідний колаж з новою фотографією співачки.

Віра Брежнєва змінила свою зовнішність: позбулася &quot;особливості&quot;

Віра Брежнєва (фото: Telegram-канал "Тільки нікому")

Варто зазначити, що Брежнєва говорила про те, що хоче позбутися цієї та інших родимок вже давно. Артистка наголосила, що попередньо проконсультувалася з дерматологом, так що це рішення не спонтанне необґрунтоване бажання.

Нагадаємо, Брежнєва відверто розповіла про стосунки з Костянтином Меладзе. Вона поділилася з шанувальниками тим, як прийняла рішення вийти заміж за відомого продюсера. За її словами, тільки після притирання вона усвідомила, що хоче прожити з ним все життя.

Співачка розповіла, що у них з чоловіком різні характери. Вона запальна, а Костянтин - більш спокійний. Але і у нього є точка кипіння. Якщо його довести, то він може вдарити кулаком по столу. При цьому Брежнєва, як мудра жінка, намагається цього не робити.

Ми також писали про те, що Віра Брежнєва сильно схудла та розсекретила свою справжню вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя Віра Брежнєвашоубиз

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся