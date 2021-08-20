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Венера в Терезах подарує любов трьом знакам Зодіаку: готуйтеся стати щасливими!

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П'ятниця 20 серпня 2021 06:00
Венера в Терезах подарує любов трьом знакам Зодіаку: готуйтеся стати щасливими! Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 підкаже, яким знакам Зодіаку унікальний період Венери в Терезах (з 16 серпня по 10 вересня) принесе незабутні любовні пригоди. Якщо ви у стосунках, вас чекає гармонія і романтичний настрій, а одинаки отримають шанс зустріти другу половинку.

Про це пише dailyhoro.

Лев

Представники вогняного знака зможуть подивитися на стосунки з трохи іншого ракурсу. У любові відкриються нові грані, а яскраві емоції, отримані в цей період, запам'ятаються надовго. Не виключено, що Леви-одинаки зможуть зустріти любов там, де навіть не припускали.

Терези

Самотні Терези зможуть знайти другу половинку, адже ви будете справляти хороше враження де б ви не з'явилися. Відкрито фліртуйте і не бійтеся знайомитися з вподобаними людьми. Сміливість буде корисною як для чоловіків, так і для жінок.

Скорпіон

Скорпіони стануть більш відкритими і добродушними. Ваш партнер зможе відчути позитивні зміни - можливий перехід стосунків на новий рівень або їх реанімація. Якщо на шляху Скорпіона-одинака з'явиться хтось приємний, сподобатися цій людині допоможе ваша відкритість.

Козеріг

Всесвіт допоможе Козерогам зустріти любов, але людям даного Знака варто пам'ятати, що перше враження завжди найправильніше. Спирайтеся в любові на інтуїцію, а не на логіку, довіртеся внутрішньому голосу, який підкаже, чи та людина з вами поруч.

Раніше астролог Аріна Артуровна також розповіла, що всім нам очікувати від Венери в Терезах.

Крім того астрологи розповіли, які знаки Зодіаку зіткнуться зі змінами завдяки Ретроградному Урану.

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