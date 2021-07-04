Венера з'єднується з Марсом: кому цей час принесе успіх, а хто - в небезпеці

Астролог розповіла про особливий період, який принесе нам ряд небезпек, але водночас подарує і нові можливості. Що чекати від з'єднання Венери і Марса, яке буде "уражено" Ураном і Сатурном, в любові, роботі, бізнесі, фінансах - читайте нижче в нашому матеріалі.

Експерт говорить, що ця подія відбуватиметься з 4 по 23 липня. В цей час нам захочеться пригод в любові і відносинах, пристрастей, стосунки будуть зав'язуватися активно.

В той самий час Сатурн буде стримувати і не давати повністю віддатися почуттям, щось буде обмежувати або так будуть складатися обставини.

Астролог говорить про можливість охолодження у стосунках або ж перехід їх на новий більш серйозний рівень, наприклад реєстрація шлюбу або взяття на собі певних зобов'язань, наприклад, фінансових.

"Неконтрольована пристрасть, що межує з агресією, гнів, від ненависті до любові один крок - такі будуть почуття в липні", - говорить Аріна.

Через таке з'єднання будуть то божевільні пориви кохання, то просто захочеться "придушити" партнера. Можливо гостре почуття незадоволеності від відносин, бажання щось змінити. Ревнощі, почуття власництва і розчарування в коханій людині.

При всьому при цьому в цей період з'явиться ймовірність зустріти людину для серйозних відносин, так як планети будуть у Леві, то притягуватися будуть яскраві, харизматичні, творчі, ексцентричні особистості. Це можуть бути популярні, статусні і впливові особистості. Вплив Сатурна може провокувати на роман з начальником або підлеглими.

У бізнесі та фінансах можуть виникати нові партнерські відносини, колаборації. Найкраще, якщо ваш партнер буде старше вас за віком або за статусом і спільні підприємства ви будете організовувати завдяки досвіду партнеру.

Можуть спливти хворобливі ситуації, пов'язані з грошима і розділом майна. Велика ймовірність розтратити фінанси і сили на задоволення особистих забаганок, розваги, подарунки.