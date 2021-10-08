ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Венера переходить у знак Стрільця: кому цей час принесе удачу, а кому - біди та проблеми

Новость на русском →
П'ятниця 08 жовтня 2021 19:58
Венера переходить у знак Стрільця: кому цей час принесе удачу, а кому - біди та проблеми Колаж РБК-Україна: астролог розповіла про перехід Венери у знак Стрільця
Автор: Володимир Костирін

Зараз в жовтні почався перехід Венери в знак Стрільця, і триватиме він по 5 листопада. Астролог пояснила, який вплив - як позитивний, так і навпаки - на людей матиме цей період, і дала ряд корисних порад.

Прогнозом з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна.

Період з 7 жовтня по 5 листопада, коли Венера буде в Стрільці, стане надзвичайно сприятливим для тих, хто "звик жити ілюзіями - у вигаданому світі".

"Зараз є величезні шанси знайти вірний підхід до потрібної вам людини, використовуючи всі відомі вам прийоми внутрішньої чарівності", - розповіла астролог.

Досвідчених бізнесменів чекає вельми прибутковий проект, який дивним чином зможе поєднуватися з продуктивним настроєм. При цьому фахівець зазначає, що віддаючи всі сили та час менеджменту, не варто забувати й про інші сфери свого життя. Так, тут важливо дотримуватися балансу, беручи до уваги, що своєчасний релакс в будь-якому починанні або просунутій справі не менш важливий, ніж старанна праця.

Під час проходження Венерою Стрільця бажано запобігати емоційному вигоранню.

"Впоратися з цим допоможе невеликий любовний роман. Саме в цьому періоді найчастіше студенти закохуються у своїх викладачів, підлеглі - в начальників. Причому, що такі стосунки зав'язуються стрімко, здебільшого - далеко від домівки. Тому, якщо вас чекає робоче відрядження - будьте готові продуктивно поєднати приємне з корисним", - розповіла Аріна.

У цей період настає сприятливий час для побачень, кохання, спільних прогулянок і поїздок, і експерт рекомендує не упустити момент і максимально використовувати цей час.

Крім того, період подорожей за місто під час уїк-енду також сприяє появі й розвитку амурних стосунків.

За словами астролога, ще в даному періоді допустимо дозволити собі все те, що було недозволено раніше. Це може бути відвідування дорогого ресторану або витрата грошей на "шалено дорогу і красиву дрібничку", або ж поїздка на пару днів далеко в невідомість.

"Не намагайтеся контролювати свої емоції - це допоможе вам максимально розслабитися і прийняти себе й оточуючих вас людей такими, якими ви і вони є насправді. Такий підхід значно полегшує сприйняття життя, від чого настає відчуття повного релаксу та ефективного відпочинку", - зазначила експерт.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть головними везунчиками в жовтні 2021-го.

Додамо також, що перед цим відомий астролог Аріна Артуровна назвала і головних невдах жовтня.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик розповіла про погоду на вихідних і попередила про метеорологічну ротацію незабаром
Синоптик розповіла про погоду на вихідних і попередила про метеорологічну ротацію незабаром