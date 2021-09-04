Венера в "напрузі" з Плутоном: астролог розповіла, що може змінити для нас унікальний період

Що буде відбуватися в особистих відносинах?

На думку експерта, в особистих відносинах період характеризується агресивною сексуальною поведінкою, ревнощами, підозрілістю, недовірою. Є небезпека домагань, шантажу, використання в сексуальному і матеріальному підтексті.

Існує схильність бути грубим, забіякуватим і безсердечним зі своїми дітьми і зі своїми близькими людьми. Можуть розхитуватися минулі емоційні прихильності і відносини. Те, що буде сказано або зроблено, навіть ненавмисно, зачепить минулі почуття, глибокі пристрасті, гнів і досаду.

Також не варто прагнути викликати заздрість, так як негатив і хейт буде колосальним.

"Ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей", - додала Аріна Артуровна

Що нас чекає в бізнес-сфері?

Можливі великі ризики і каламутні схеми у фінансовій сфері, відчутні збитки і втрати, крадіжки. Ймовірно порушення домовленостей, розрив партнерських відносин під впливом обставин, що склалися або певних умовностей, обмежень і шантажу.

Також можуть бути розбіжності в питаннях поділу спільного капіталу, питаннях аліментів, спадщини, проблеми в податкових, проблеми акціонування, боргів.

З приводу боргів, людина піде на багато, щоб забрати або отримати своє. Можливі зіткнення з законом або кримінальними елементами. Небезпека вимагання, штрафів, шахрайства, інтриг.