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Венера в "напрузі" з Плутоном: астролог розповіла, що може змінити для нас унікальний період

Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила про унікальний період, який триватиме з 2 по 11 вересня. Йдеться про Венеру, напружену Плутоном, і цей час досить агресивний і небезпечний.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Що буде відбуватися в особистих відносинах?

На думку експерта, в особистих відносинах період характеризується агресивною сексуальною поведінкою, ревнощами, підозрілістю, недовірою. Є небезпека домагань, шантажу, використання в сексуальному і матеріальному підтексті.

Існує схильність бути грубим, забіякуватим і безсердечним зі своїми дітьми і зі своїми близькими людьми. Можуть розхитуватися минулі емоційні прихильності і відносини. Те, що буде сказано або зроблено, навіть ненавмисно, зачепить минулі почуття, глибокі пристрасті, гнів і досаду.

Також не варто прагнути викликати заздрість, так як негатив і хейт буде колосальним.

"Ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей", - додала Аріна Артуровна

Що нас чекає в бізнес-сфері?

Можливі великі ризики і каламутні схеми у фінансовій сфері, відчутні збитки і втрати, крадіжки. Ймовірно порушення домовленостей, розрив партнерських відносин під впливом обставин, що склалися або певних умовностей, обмежень і шантажу.

Також можуть бути розбіжності в питаннях поділу спільного капіталу, питаннях аліментів, спадщини, проблеми в податкових, проблеми акціонування, боргів.

З приводу боргів, людина піде на багато, щоб забрати або отримати своє. Можливі зіткнення з законом або кримінальними елементами. Небезпека вимагання, штрафів, шахрайства, інтриг.

Раніше астролог розповіла, що у вересні 2021 чекає кожен з дванадцяти знаків Зодіаку.

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