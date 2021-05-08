Венера в Близнюках: астролог розповіла, кому цей період загрожує небезпекою

Що чекає нас в коханні і стосунках

"Хтось почне любити вухами і захоче говорити про почуття. Любов в цей час повинна бути грою і безперервним фліртом. Коли почуття зводяться тільки до побуту, відсутній інтелектуальний контакт, може стати дуже нудно, а нудьга - головна причина згасання почуттів. Схильність до швидкоплинних і яскравих вражень", - розповідає експерт.

Венера в Близнюках хоче бути з усіма, але в той же час не обтяжувати себе ні дружніми, ні глибокими відносинами. Хочеться віддаватися спогадам про душевні бесіди і зустрічі. Може виникати яскраве бажання спонтанних інтимних зв'язків без наміру продовження. Взагалі в цей час не варто вірити ні словам, ні обіцянкам, які даються.

Можуть бути матеріальні збитки

У фінансах можуть бути витрати на різний незначущий дріб'язок, при цьому бажання раціональні і добре зрозумілі.

Легковажне знайомство і зайва довірливість можуть привести до матеріальних збитків - можна стати жертвою шахраїв, шлюбних аферистів, різного роду альфонсів. Потрібно контролювати фінанси, і не давати гроші в борг під чесне слово.