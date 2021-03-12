Ведучий "плюсів" підчепив COVID-19: це тільки здається, що вірус далеко
Ведучий передачі "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв розповів про зараження COVID-19, а також детально перерахував симптоми і розкрив, як бореться з хворобою.
Про це журналіст 12 березня написав у своєму Facebook.
Також Гордєєв закликав українців дотримуватися правил карантину та вимог ВООЗ і МОЗ, та підкреслив: це тільки здається, що вірус далеко.
"За перших симптомів - зробіть тест і проконсультуйтеся з лікарем! Дбайте не тільки про своє здоров'я, а й близьких, усіх, хто оточує", - закликав телеведучий.
Як пояснив Гордєєв, перші ознаки захворювання супроводжувалися сильним головним болем та болем у м'язах, а згодом додалися респіраторні симптоми.
"Подумав, що це перевантаження і недосипання через складний робочий графік... Все ж вирішив здати тест на COVID-19 у лабораторії біля будинку. Він виявився "позитивним", - розповів Єгор.
Ведучий додав, що за пару днів до такого неприємного сюрпризу практично не знімав маску. Гордєєв не уявляє, де і як саме він підчепив коронавірус.
Зараз він знаходиться на самоізоляції.
"П'ю агато рідини - найголовніше стежити за станом здоров’я та дотримуватися рекомендацій свого лікаря... Маю підвищену температуру, турбує головний біль і біль у горлі. Буду старатися не навантажуватися, а відпочивати і набиратися сил. Планую самостійно відвідати лікаря вже після одужання та пройти всі необхідні обстеження стану здоров'я, а також отримати рекомендації щодо покращення "післяковідного" стану", - розповів Єгор.
Чоловік також зареєструвався в додатку "Дія" для відстеження власної самоізоляції вдома.
"Налаштований на одужання і багато планую", - зазначив Гордєєв.
Також він звернув увагу, що Київ увійшов до "помаранчевої" зони карантину, і відповідно підвищився рівень загрози нової повної ізоляції.
Раніше повідомлялося, що в київських лікарнях перебуває рекордне число пацієнтів з початку пандемії.
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