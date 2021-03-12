Ведущий "плюсов" подцепил COVID-19: это только кажется, что вирус далеко

Ведущий передачи "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев рассказал о заражении COVID-19, а также подробно перечислил симптомы и раскрыл, как борется с болезнью.

Об этом журналист 12 марта написал в своем Facebook .

Также Гордеев призвал украинцев придерживаться правил карантина и соблюдать требования ВОЗ и Минздрава, и подчеркнул: это только кажется, что вирус далеко.

"При первых симптомах - сделайте тест и проконсультируйтесь с врачом! Заботьтесь не только о своем здоровье, но и близких, всех, кто окружает", - призвал телеведущий.

Как объяснил Гордеев, первые признаки заболевания сопровождались сильной головной болью и болями в мышцах, а впоследствии добавились респираторные симптомы.

"Подумал, что это перегрузки и недосыпание из-за сложного рабочего графика ... Все же решил сдать тест на COVID-19 в лаборатории возле дома. Он оказался "положительным"",- рассказал Егор.

Ведущий добавил, что за пару дней до такого неприятного сюрприза практически не снимал маску. Гордеев не представляет, где и как именно он подцепил коронавирус.

Сейчас он находится на самоизоляции.

"Пью много жидкости - самое главное следить за состоянием здоровья и следовать рекомендациям своего врача. Есть повышенная температура, беспокоит головная боль и боль в горле. Буду стараться не нагружаться, а отдыхать и набираться сил. Планирую самостоятельно посетить врача уже после выздоровления и пройти все необходимые обследования состояния здоровья, а также получить рекомендации по улучшению "послековидного" состояния", - рассказал Егор.

Мужчина также зарегистрировался в приложении "Дія" для отслеживания собственной самоизоляции дома.

"Настроен на выздоровление и много планирую", - отметил Гордеев.

Также он обратил внимание, что Киев вошел в "оранжевую" зону карантина, и соответственно повысился уровень угрозы новой полной изоляции.