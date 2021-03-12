COVID в Києві: в столичних лікарнях перебуває рекордна кількість пацієнтів з початку пандемії
У Києві збільшується кількість госпіталізованих в лікарні пацієнтів з коронавірусів. Сьогодні в столичних лікарнях перебуває рекордна кількість хворих COVID з початку пандемії.
Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За минулу добу в Києві підтвердили 896 нових випадків коронавірусу. При цьому 129 пацієнтів були госпіталізовані. Зараз в лікарнях столиці проходять лікування 2548 пацієнтів з COVID, з яких 1689 - у важкому стані.
"Як ми бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в наших столичних лікарнях найбільша кількість хворих з початку пандемії. В тому числі і тих, хто знаходиться в важкому стані і потребує кисневої підтримки. Це дуже тривожна тенденція", - заявив Кличко.
Він додав, що кисневу підтримку отримують 1978 осіб, до апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) підключені 38 хворих.
Раніше РБК-Україна писало, що в Києві і ще семи областях перевищено показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому столиця продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні карантину, яка є попереджувальною перед введенням локдауну.
Також київська влада пояснила, чи будуть забороняти роботу транспорту в разі введення в столиці локдауну.
Відзначимо, всього в Україні за вчора підтвердили найбільше число нових випадків COVID з 11 грудня - заразилися майже 13 тисяч осіб.