Важливе питання: у скільки Канаді обійдеться перебування Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили, що саме Канада стане їхньою другою домівкою. Герцоги Сассекські після скандального зречення від своїх королівських обов'язків і явних розбіжностей з членами королівської сім'ї побажали жити подалі від королівського двору Великобританії. Однак з переїздом герцогів Сассекських галас навколо їх зречення не вщух, а швидше навпаки. Тепер в мережі набирає обертів інший "скандал" - покриття витрат на проживання представників королівської сім'ї в Канаді.

Меган і Гаррі все ще залишаються герцогами Сассекськими і представниками монаршої родини Великобританії. Хоча вони офіційно відмовилися від фінансування з держбюджету Британії, однак тепер фінансові зобов'язання накладаються на уряд Канади! Що вже встигло викликати незадоволення у громадян цієї країни. Зазначимо, що Канада - колишня колонія Британської імперії. Країна отримала незалежність в 1867 році. Однак є парламентарною монархією. Монархом на даний момент є Єлизавета ІІ, друга людина після неї - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Отже, рішення Меган Маркл і принца Гаррі жити в Канаді має деякі особливості.

Яким тепер буде громадянство Меган і Гаррі?

Британські монархи не можуть отримувати статус громадян тих країн, в яких вони правлять. Оскільки громадянство означає, що вони є підданими суверена. Але так як члени королівської сім'ї самі є суверенами, то вони не можуть бути підданими самі собі.

У той же час члени королівської родини по лінії успадкування престолу є британськими підданими. Тому з точки зору імміграційної політики Канади, герцоги Сассекські нічим не відрізняються від інших мігрантів. Меган і Гаррі мали б офіційно подати запит-заяву на постійне проживання в Канаді. Але це лише на папері. За фактом, подібну процедуру представники монаршої родини Великобританії проходять рідко.

За чий рахунок буде покриватися безпека Меган і Гаррі в Канаді?

На даний момент жителів Канади турбує інше питання - "за чий рахунок весь цей бенкет?"

В уряді Канади йде дискусія про те, чи воно повинно (і якщо так, то скільки) платити за забезпечення безпеки перебування герцогів Сассекських в цій країні.

Найбільша канадська газета Globe and Mail звернулася за коментарем до консультанта. За попередніми підрахунками експерта, в рік безпека Меган і Гаррі в Канаді може обійтися бюджету країни в 10 мільйонів доларів! Сюди входить покриття послуг особистої охорони, транспорт, логістика безпеки (камери, паркани і т. д.).

До речі, раніше з приводу фінансування безпеки Меган і Гаррі також висловився Джастін Трюдо.

“Це дуже важливе питання, яке вимагає довгих роздумів. Більшість жителів Канади не проти присутності тут членів королівської сім'ї, але як все буде організовано і скільки на це піде грошей - це предмет дискусій", - заявив Трюдо.

Чи будуть Меган і Гаррі покривати свої витрати за рахунок власних джерел?

Це ще одне питання, яке "залишається під питанням". Витрати королівської сім'ї зазвичай оплачуються через Суверенний грант (Sovereign Grant), який щорічно виплачується монарху урядом для фінансування офіційних обов'язків монарха. Гроші в цей фонд надходять від прибутку з використання нерухомості, якою володіють монархи. Меган Маркл і принц Гаррі раніше отримували тільки 5% частки герцогів Сассекських з "Суверенного фонду". Решта 95% йшли на витрати батька Гаррі - принца Чарльза, який володіє герцогством Корнуолл.

Як відомо, що Меган і Гаррі офіційно відмовилися від своєї частки суверенного гранту. Це дає їм свободу займатися власним бізнесом, що заборонено членам королівської сім'ї Великобританії.

Поки що питання заробітку Меган і Гарі залишається в підвішеному стані. Хоча експерти впевнені - на хвилі своєї популярності герцоги Сассекськы за короткий період стануть мільйонерами. І хто знає, можливо, жителям Канади не потрібно буде переживати за витрати зы свого бюджету на сім'ю Сассекських.

Нагадаємо, що Маркл вже підписала контракт зі студією Disney. Вона буде озвучувати проекти компанії, але поки не відомо, які саме. Зате відомо, що гонорар герцогині студія спрямує у фонд допомоги слонів!

Крім того, відомо, що Меган активно веде переговори з модним будинком Givenchy, давньою прихильницею якого воня є.