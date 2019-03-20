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Ми з вами: Меган Маркл вийшла з декрету, щоб висловити співчуття сім'ям жертв теракту

Lite » Стиль життя 20.03.2019 - 11:43
Ми з вами: Меган Маркл вийшла з декрету, щоб висловити співчуття сім'ям жертв теракту
Фото: twitter.com/kensingtonroyal
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Герцог і герцогиня Сассекські вшанували пам'ять загиблих

Теракт, що стався 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч, потряс весь світ. Не залишилися осторонь і члени королівської родини. Незважаючи на те, що Меган Маркл офіційно пішла в декрет і не збиралася робити світські виходи до появи на світ дитини, вони з чоловіком принцом Гаррі вирушили в дипломатичне представництво Нової Зеландії в Лондоні, щоб висловити свої співчуття.

Герцог і герцогиня Сассекські поклали квіти до меморіалу, створеному на вході в будівлю, і залишили співчутливі записи у спеціальній книзі. "Наші глибокі співчуття. Ми з вами. Меган і Гаррі", – написала Маркл. "Arohanui", – дописав принц, що в перекладі з маорі означає "з найкращими побажаннями".

Меган Маркл і Принц Гаррі

Ми з вами: Меган Маркл вийшла з декрету, щоб висловити співчуття сім'ям жертв теракту

Принц Гаррі і Меган Маркл поклали квіти біля посольства Нової Зеландії в Лондоні

Намагаючись дотримуватися традиції Нової Зеландії, герцоги привітали представників Вищої комісії, стикаючись з ними носами.

Для такої сумної події пара підібрала відповідні траурні вбрання. Принц Гаррі одягнув темно-синій костюм. А Меган, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, вибрала пальто вільного крою, плаття, маленький клатч з золотою фурнітурою і туфлі на високих підборах – все в чорному траурному кольорі.

Меган Маркл

Ми з вами: Меган Маркл вийшла з декрету, щоб висловити співчуття сім'ям жертв теракту

Меган Маркл і принц Гаррі залишили зворушливі запису в спеціальній книзі

До речі, вчорашній день, 19 березня, був насичений подіями у знаменитій родині. Так, вдень Кейт Міддлтон і королева Єлизавета удвох вирушили на відкриття відреставрованого будинку в Королівському коледжі Лондона. Цікаво, що це перший вихід у світ, який вони здійснили удвох, без інших членів королівської династії. А пізніше Кейт відвідала ще одну подію: вона вирушила в лондонський музей Foundling, що розкриває історію Лікарні для підкидьків, щоб офіційно взяти його під свій патронаж.

Нагадаємо, що до цього Кейт Міддлтон блищала в смарагдовому пальто на параді на честь Дня святого Патріка.

Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві
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