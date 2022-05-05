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Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу. У артиста - нове кохання

Валерій Харчишин і його колишня дружина Юлія (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)
Автор: Дмитрий Войналович

Відомий український співак, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу.

Цю звістку 47-річний артист повідомив у своєму Facebook.

Музикант почав свій допис з нагадування, що російські окупанти зруйнували його дім, який він "будував для родини все своє життя".

У тому домі під Гостомелем жили його діти (Валерій має трьох синів) і офіційна дружина - Юлія Кузмінська.

"На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов’язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки", - зізнався артист.

Валерій і Юлія (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

При цьому рокер запевняє: робив і робитиме все можливе надалі, аби пришвидшити перемогу нашої держави та відбудувати той будинок, аби його діти "мали свою Україну і їм було куди повернутися".

"Аби вони не втратили оце відчуття "вдома". І жодна погань не завадить мені це зробити. Дякую за розуміння", - резюмував музикант.

Уже колишня дружина Харчишина - Юлія (фото: facebook.com/yulia.kuzminska)

З ким зараз зустрічається Харчишин - він не розповідає.

Нині він зі своїм гуртом перебувають за кордоном, де у рамках благодійного туру "Хто, якщо не ми?" ДР дає концерти на підтримку українців.

Зауважимо, що цієї весни також розлучилися Надя Дорофєєва і Дантес.

І вже відомо, хто став новим коханцем співачки.

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Валерий Харчишин