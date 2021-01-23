За вуха не відтягнеш: як легко приготувати плавлений сир для бутербродів

Плавлений сир є прекрасним доповненням на сніданки, для бутербродів або як основа на грінки. Купити в магазинах хороший і якісний плавлений сир зараз проблема, через те, що більшість з них виготовляється з продуктів низької якості з додаванням шкідливих інгредієнтів.
Фахівці розповіли, як приготувати смачний плавлений сир в домашніх умовах, від якого за вуха не відтягнеш. Про це інформує Ukr.Media.
Інгредієнти:
З'єднуємо сир з молоком і розм'якшеним вершковим маслом, сіллю і содою.
Перебиваємо масу занурювальним блендером до однорідного стану.
Місткість з сирною масою ставимо на водяну баню і варимо приблизно 10 хвилин, при цьому постійно помішуємо. Коли маса стане розплавленою та однорідною, знімаємо з бані.
Пробуємо на сіль, якщо треба. Також можна додати в сир різні спеції, мелений часник, зелень, ароматні трави, паприку.
Сир розливаємо в невеликі місткості та залишаємо остигати до кімнатної температури. Накриваємо кришками та ставимо в холодильник до повного охолодження і застигання сиру.
Такий сир можна використовувати основою для бутербродів, для грінок на сніданок.
Швидкий і легкий рецепт плавленого сиру для бутербродів
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