За вуха не відтягнеш: як легко приготувати плавлений сир для бутербродів

Плавлений сир є прекрасним доповненням на сніданки, для бутербродів або як основа на грінки. Купити в магазинах хороший і якісний плавлений сир зараз проблема, через те, що більшість з них виготовляється з продуктів низької якості з додаванням шкідливих інгредієнтів.

Фахівці розповіли, як приготувати смачний плавлений сир в домашніх умовах, від якого за вуха не відтягнеш. Про це інформує Ukr.Media.

Інгредієнти:

Жирний сир 15% - 300 г

Молоко – 40 мл

Масло вершкове – 25 г

Сода – 3 г

Сіль – 1 ч. ложка

Спеції – на смак

З'єднуємо сир з молоком і розм'якшеним вершковим маслом, сіллю і содою.

Перебиваємо масу занурювальним блендером до однорідного стану.

Місткість з сирною масою ставимо на водяну баню і варимо приблизно 10 хвилин, при цьому постійно помішуємо. Коли маса стане розплавленою та однорідною, знімаємо з бані.

Пробуємо на сіль, якщо треба. Також можна додати в сир різні спеції, мелений часник, зелень, ароматні трави, паприку.

Сир розливаємо в невеликі місткості та залишаємо остигати до кімнатної температури. Накриваємо кришками та ставимо в холодильник до повного охолодження і застигання сиру.

Такий сир можна використовувати основою для бутербродів, для грінок на сніданок.

Швидкий і легкий рецепт плавленого сиру для бутербродів

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