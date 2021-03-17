Україну затягне холодом з мокрим снігом і рвучким вітром: де буде найгірша погода

Погода в Україні буде холодною, вітряною і з періодичними опадами у вигляді дощу чи снігу до кінця тижня.
Про це розповіли синоптики Наталка Діденко, а в Українському гідрометцентрі показали карти погоди.
"Четвер, як власне, і п'ятниця, і субота з неділею найближчі, буде холодним та вологим", - пише Наталка Діденко.
18 березня вдень очікуються показники +2+5 градусів, а на Півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4+9 градусів.
Вітер в Україні завтра буде рвучким і задуватиме з північного заходу.
У четвер очікуються періодичні опади практично повсюди, в Україні місцями дощ та мокрий сніг.
У Києві 18-го березня буде хмарна волога холодна погода, вдень близько +3+4 градусів.
В Українському гідрометцентрі поділилися також картами погоди на четвер, 18 березня. Судячи з них, завтра нас чекає холодний, похмурий день, місцями - з мокрим снігом. На Півдні і Сході - дощі, на Заході і Півночі - сніг, а в інших областях дощі з мокрим снігом.
Погода в Україні 18 березня (скрін: meteo.gov.ua)
Раніше Наталка Діденко розповіла також, що потепління почнеться в Україні з 22-23 березня.
Крім того ми писали, що синоптики прогнозують аномальне літо в Україні.