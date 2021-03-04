Україну заллє дощами і накриє мокрим снігом: яких областей торкнеться жахлива погода
Погода в Україні в найближчу добу кардинально зіпсується і більшість регіонів накриє сильними дощами та мокрим снігом. Температура повітря після декількох днів тепла різко піде вниз.
Як повідомляє Український гідрометцентр, тепла і суха погода збережеться тільки в південних областях.
На сході країни дощами зачепить Донецьку та Луганську області, а також Дніпро. В інших областях йтиме сніг та мокрий сніг, у Полтаві можлива снігова злива. Можливий сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +4 +7 градусів, у Дніпрі до +10 градусів.
У південних областях без істотних опадів, невелика хмарність і сильний вітер. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +10 до +12 градусів, в Одесі до +14 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +2 +4 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.
Північні області накриє снігом та мокрим снігом з дощем, вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні близько +1 градуса, вдень очікується до +3 градусів.
На заході синоптики прогнозують сильні зливові дощі вночі та мокрий сніг у денні години. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень очікується до +3 +4 градусів.
В центральній частині країни йтимуть дощі, місцями можливий мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +3 до +6 градусів.
У Києві 5 березня синоптики прогнозують сильні дощі та мокрий сніг, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Нічна температура очікується близько +2 градусів, вдень прогріється до +4 градусів.
Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 березня
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про нову хвилю похолодання та опади в Україні.
А також розповідали про те, що синоптики оновили прогноз погоди на весну і пообіцяли холод до травня.