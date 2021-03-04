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Украину зальет дождями и накроет мокрым снегом: какие области затронет ужасной погодой

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 20:30
Украину зальет дождями и накроет мокрым снегом: какие области затронет ужасной погодой Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки кардинально испортится и большинство регионов накроет сильными дождями и мокрым снегом. Температура воздуха после нескольких дней тепла резко пойдет вниз.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, теплая и сухая погода сохранится только в южных областях.

На востоке страны дождями зацепит Донецкую и Луганскую области, а также Днепр. В остальных областях будет идти снег и мокрый снег, в Полтаве возможен снежный ливень. Возможен сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до +4 +7 градусов, в Днепре до +10 градусов.

В южных областях без существенных осадков, небольшая облачность и сильный ветер. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем от +10 до +12 градусов, в Одессе до +14 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

Северные области накроет снегом и мокрым снегом с дождем, ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе около +1 градуса, днем ожидается до +3 градусов.

На западе синоптики прогнозируют сильные ливневые дожди ночью и мокрый снег в дневные часы. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, днем ожидается до +3 +4 градусов.

В центральной части страны будут идти дожди, местами возможен мокрый снег и снег с дождем. Ночью от +2 до +4 градусов, днем от +3 до +6 градусов.

В Киеве 5 марта синоптики прогнозируют сильные дожди и мокрый снег, ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночная температура ожидается около +2 градусов, днем прогреется до +4 градусов.

Украину зальет дождями и накроет мокрым снегом: какие области затронет ужасной погодойКарта погоды в Украине на пятницу, 5 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о новой волне похолодания и осадках в Украине.

А также рассказывали о том, что синоптики обновили прогноз погоды на весну и пообещали холода до мая.

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