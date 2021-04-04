В Україну повертаються снігопади: синоптик назвала дату непогоди

"Свіжий квітневий понеділок обіцяє бути в Україні справді свіжим. Адже температура повітря 5-го квітня протягом дня сором'язливо топтатиметься поблизу +7… +12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів. Найсвіжіше буде в прибережних наших зонах, очікується +4… +9 градусів, а в Карпатах навіть у денні години - до "мінусів". До речі, невеликий мороз очікується найближчої ночі в більшості наших частин, окрім південної", - пише синоптик.

За даними експерта, на заході нашої країни попри високі позначки тепла, очікується сильний південно-західний вітер.

Також Діденко спрогнозувала опади. За її даними, дощі очікуються на півдні, сході та в центрі країни.

"Опади. 5-го квітня періодичні дощі пройдуть на Півдні, Сході України та місцями в центральних областях, тих, які східніше. Карта 1. На решті території поки що - без істотних опадів", - додає вона.

Погода в Україні наступного тижня (карта 2: facebook.com/tala.didenko)

У Києві найближчої ночі очікується від -1 морозу до +3 градусів тепла, завтра вдень близько +10 градусів. Опади малоймовірні.

Синоптик також спрогнозувала погоду на весь наступний тиждень.

"Вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8-го квітня далі Україною. А з півдня прижене активний циклон з опадами. І, об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер. На Заході, Півночі та подекуди в центральних областях ймовірні снігопади та налипання мокрого снігу. Карта 2", - попереджає спеціаліст.

Погода в Україні наступного тижня (карта 2: facebook.com/tala.didenko)

Але опади очікуватимуться у ці дні й в інших регіонах, проте у вигляді дощу. Мокра погода буде спостерігатися також на сході, півдні та значній частині центру.

Діденко додає, що у Києві є багато шансів на складну синоптичну ситуацію із мокрим снігом та сильним вітром впродовж 7-8 квітня. Але прогноз із несприятливою погодою – попередній, уточнює вона.