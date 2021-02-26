В Україну знову повертається холод і мокрий сніг: де чекати негоду

"Лютий в Україні закінчиться похолоданням і сильним вітром. Холодний атмосферний фронт, який зараз десь над Польщею, Німеччиною, прийде до нас вже в найближчу ніч і принесе на суботу-неділю опади. Дощі та навіть місцями мокрий сніг. Опади будуть періодичними та переважно невеликими", - попередила синоптик.

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Вона зазначила, що мокрий сніг можливий через холодний фронт. Холодне повітря почне поширюватися і вже в суботу високі температури повітря різко зміняться більш поміркованими.

"В суботу-неділю в більшості областей України передбачається +2 +7 градусів, тільки завтра ще на Півдні та місцями на Заході до +6 +9 градусів. До похолодання приєднається північно-західний вітер, пориви якого на вихідних можуть досягати штормових", - повідомила Діденко.

Карта погоди

У Києві погода на вихідних теж зіпсується, можливий мокрий сніг і дощі.

"У Києві завершальні дні лютого обіцяють також бути вітряними, вологими та з похолоданням. У денні години місцями можливі невеликі опади: дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря завтра знизитися до +3 +5 градусів, а завершиться лютий явною прохолодою – в неділю в столиці очікується +2 +3 градуси", - розповіла синоптик.