В Україну поспішає весняна погода: коли чекати потепління

Також зазначається, що 18 лютого у Карпатах через снігопади і хуртовини очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у горах Львівської області та на високогір'ї Івано-Франківської області.

У четвер прогнозується сніг з дощем в центральних, південних та східних областях. На решті території України переважатиме мінлива хмарність.

Температура повітря 18 лютого вдень очікується на Півночі близько -10... -8 градусів, на решті частини країни близько -6... -2 градусів, в Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

Погода в Україні 18 лютого (фото: meteo.gov.ua)

19 лютого сніг очікується лише в Запорізькій, Донецькій, Херсонській областях та в Криму, а на решті території України буде без опадів.

Морози посиляться. Температура повітря в північних областях вдень -13... -10 градусів, а вночі температура опуститься до -25. Вдень на Заході буде -6... -2 градуси, а вночі від -15 до -23 градусів (найтепліше буде на Закарпатті: вдень невеликі "плюси", а вночі - до -14 градусів). У центральних областях вдень очікується близько -10... -6 градусів, а вночі від -26 до -16 градусів. На Сході вдень близько -8... -4 градуси, вночі від -18 до -11 градусів. У південних областях вдень -6... -3 градуси та вночі близько -14... -9 градусів.

Погода в Україні 19 лютого (фото: meteo.gov.ua)

20 лютого опади прогнозуються в центральних, південних та місцями в західних областях.

Температура повітря почне підвищуватися. В середньому по країні очікується в денний час близько -3... +3 градуси, а вночі ще зберігаються значні морози (тільки на Заході "мінуса" будуть не суттєві).

Погода в Україні 20 лютого (фото: meteo.gov.ua)

21 лютого сонечко порадує жителів західних регіонів, а на решті території буде хмарно. Невеликий сніг очікується лише в Чернігівській і Сумській областях.

Продовжиться тенденція до потепління, і стовпчики термометрів будуть варіюватися в середньому по Україні між -1... +5 градусів вдень (на Заході потеплішає до +8... +9), а вночі очікується від -8 до нуля градусів.

Погода в Україні 21 лютого (фото: meteo.gov.ua)

22 лютого, згідно з прогнозами синоптиків, настане "весняна погода", хоча в східних областях про зиму нагадуватимуть несуттєві опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Температура повітря скрізь в Україні вдень буде "плюсова": в середньому від +2 до +8 градусів (на Закарпатті та в Чернівецькій області повітря прогріється до +11... +12 градусів). Вночі очікується близько -3... 0 градусів.

Погода в Україні 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)