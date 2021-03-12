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В Україну прийде потепління, але частину країни заллє дощами: яким областям не пощастить

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 20:30
В Україну прийде потепління, але частину країни заллє дощами: яким областям не пощастить Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчу добу порадує різким потеплінням у більшості областей. Однак синоптики прогнозують дощі та зливи в декількох регіонах країни.

Кому не пощастить з погодою в суботу, 13 березня, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході хмарно, вночі місцями йтиме мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів в більшості областей, прогнозується дощ тільки в Дніпрі. Можливий сильний штормовий вітер. Температура повітря вночі складе від -8 ° до -5 градусів, вдень очікується від 0 до +4 градусів, у Дніпрі до +7 градусів.

Південні частини країни накриє зливами та дощами, ситуацію буде ускладнювати сильний штормовий вітер. Вночі від -2 до +1 градуса, а вдень потеплішає до +5 +9 градусів. У Криму без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +6 +8 градусів.

На півночі мокрий сніг з дощем йтиме вночі, але до ранку він припиниться. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів.

У західних областях без істотних опадів, сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні очікується від -1 до +1 градуса, вдень повітря прогріється до +6 +8 градусів, місцями до +10 градусів.

В центральній частині країни мокрий сніг з дощем йтиме тільки вночі, вдень очікується суха погода. Нічна температура повітря коливатиметься від -2 до +1 градуса, вдень очікується від +5 до +8 градусів.

У Києві 13 березня невеликий сніг з дощем йтиме вночі, але до ранку припиниться. Очікується сильний південно-західний вітер. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +6 +8 градусів.

В Україну прийде потепління, але частину країни заллє дощами: яким областям не пощастить

Карта погоди в Україні на суботу, 13 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики оновили прогноз погоди на найближчі 10 днів і попередили про морози.

А також ми розповідали про те, яка погода буде в Україні в найближчі вихідні.

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