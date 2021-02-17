На Україну обрушиться нова порція холоду: синоптик повідомила, де вдарять морози

18-го лютого, завтра, температура повітря після минулої ночі трохи підвищиться, хоча все одно - мороз.Найближчої ночі в Україні очікується -7-14 градусів, на північному сході -15-22 градуси, на Півдні та Заході -3-9 градусів, на Закарпатті близько нуля", - розповіла синоптик.

У четвер вдень у північних областях буде мороз від -7 до -14 градусів, на решті території буде від -2 -7 градусів, на півдні -2 + 3, на Закарпатті та в Криму + 1 + 5 градусів.

Сніг 18 лютого можливий тільки на Заході країни, у південній частині та місцями в центральних областях. На решті території снігових опадів не прогнозується.

Діденко попередила українців, що 19-го лютого на Україну обрушиться нова потужна порція холоду. Стовпчики термометрів будуть опускатися місцями до -24-29 градусів!

"У Києві завтра якісь серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18-го лютого температура повітря буде приблизно однаковою - 10-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16-18 градусів", - повідомила експерт.

В ніч на п'ятницю морози в столиці можуть опуститися до -20 градусів.

Також Діденко повідомила, що з понеділка 22 лютого в Україну прийде відлига. Температура буде плюсова і людям потрібно заздалегідь подбати про зручне і вологостійке взуття.