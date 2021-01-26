В Україну несеться сніжний шторм: які області під ударом

Погода в Україні серйозно зіпсується в найближчі кілька днів. Синоптики розповіли про похолодання, потужні снігопади та зливи в областях, де температура буде вище.

Крім опадів синоптики прогнозують також сильний поривчастий вітер до штормових значень. Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що найгірша погодна ситуація очікується вже в середу, 27 січня.

У вівторок, 26 січня буде неприємна погода з низькою температурою і опадами. Сніг імовірний на Заході і Півночі, в Центрі - дощ з мокрим снігом, на Півдні і Сході - дощ.

Найнижчою температура буде в західних областях - від -1 до +2 протягом доби, у північних та центральних - від +1 до +4 градусів, на Півдні та Сході +3+7 тепла вдень та +1+4 вночі, а в Криму повітря прогріється до +10+12 вдень, вночі +2+4 градусів.

У Києві сьогодні +2+4 протягом доби, можливий дощ з мокрим снігом, вітер поривчастий.

Погода в Україні 26 січня (скрін: meteo.gov.ua)

27 січня синоптики прогнозують вдень -1... +3 градуси на більшості територій, крім південного сходу з +5+7 градусів. Вночі на Заході -2... -4, на Півночі і в Центрі -1... +1, а на Півдні і Сході вночі +2+5 градусів. У Криму вдень тепліше всього - від +7 до +9, вдень +4+6 вночі.

Від опадів у середу втримаються хіба що західні області, у Житомирській та Вінницькій - невеликий сніг, на Півночі та в більшості центральних областей - сильні снігопади, на південному сході - потужні зливи, місцями - з мокрим снігом.

У Києві в середу протягом доби +1... -1, сильний снігопад і вітер.

Погода в Україні 27 січня (скрін: meteo.gov.ua)

У четвер, 28 січня, сніг по всій країні, найбільше опадів - на Півночі, в Криму - дощ. Температура вдень -1... +1, вночі -1... -4, на південному сході - від +1 до +4 вдень, вночі -1... +1 градусів.

У Києві знову сніг, вдень -1... +1, вночі -2... -4 градуси, вітряно.

Погода в Україні 28 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Про погіршення погодних умов 26 січня раніше попередила і синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що поточний тиждень буде вологим.

А ось метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, як буде змінюватися клімат в Україні в найближчі п'ять років.