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В Україну прийде циклон, а потім вдарять морози: де чекати негоди

Понеділок 25 січня 2021 11:51
В Україну прийде циклон, а потім вдарять морози: де чекати негоди
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе дощі і сніг, а потім настане нова порція морозів. Таких лютих холодів, як недавно, не буде, але поривчастий вітер посилить неприємні відчуття.

Синоптик Наталка Діденко каже, що сьогодні, 25 січня, буде найтеплішим в найближчій перспективі. Вже завтра, 26 числа, погода почне змінюватися. Причому весь тиждень буде достатньо вологим і прохолодним.

26 січня протягом дня 0... +3 градуси, а на Заході -2... +2.

"Тепліше буде погода на Сході і Півдні України плюс Дніпропетровщина, однак на Одещині завтра вже стане свіжо", - пише Діденко.

Що стосується опадів, то найближчої ночі дощі і сніг охоплять більшість областей України - тут розгуляється циклон.

Наталка Діденко прогнозує, що вдень 26-го циклон зрушиться на Північ, тому опади залишаться тільки в північній частині України і нова порція дощу і мокрого снігу розташується уздовж смуги від Одеської області через Черкащину, Дніпро до Харківщини.

Вітер з південно-східного зміниться на південно-західний, буде поривчастим, до сильного.

У Києві вночі очікується дощ, а потім - з переходом в мокрий сніг. Через що ускладниться ситуація на дорогах. Вдень опади припиняться, але вітер залишиться поривчастим, вдень похолоднішає до +3 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з погодою в Україні у вівторок, 26 січня.

В Україну прийде циклон, а потім вдарять морози: де чекати негоди

Погода в Україні 26 січня (скрін: hmeteo.gov.ua)

Раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, як буде змінюватися синоптична картина в Україні в найближчі п'ять років.

А кліматологи розповіли про погодні рекорди, яких нам слід чекати у 2021 році.

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