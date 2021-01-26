Україну накриє сніговими зливами: де погода стане нестерпною

Погода в Україні у середу, 27 січня, очікується неприємна в більшості областей країни. Синоптики прогнозують сильні дощі з мокрим снігом, місцями зливи, а на заході очікується зниження температури повітря.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході сильний сніг з дощем пройде в Харкові та Полтаві, в інших областях – дощі. Очікується сильний штормовий вітер. Температура вночі від -1 до +3 градусів, вдень від +4 до +6 градусів, місцями до +8 градусів.

У південних областях сильний мокрий сніг з дощем накриє Одесу та Миколаїв, у Херсоні – злива. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів, вдень від -1 до +1 градуса, у Херсоні до +6 градусів. У Криму пройде сильний дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

На півночі країни буде йти сніг, ситуація ускладниться сильним штормовим вітром. Вночі близько -1 градуса, вдень очікується до +1 градуса.

У західній частині країни без істотних опадів, сильний штормовий вітер. Вночі від -3 до -1 градуса, вдень очікується від -1 до +1 градуса.

В центральних областях пройде сильна злива, дощ зі снігом, мокрий сніг. Вітер з поривами. Вночі близько -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

У Києві 27 січня буде йти сніг, вітер північний, зі штормовими поривами. Нічна температура опуститься до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 27 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди.

А також розповідали про те, що Україну накриє сильний мокрий сніг і знизиться температура повітря.