RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну нагрянуть морози до -7 градусів: де буде найхолодніше

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Украине принесет морозы, осадков будет немного, но небо будет хмурым, а воздух - холодным. Такая перспектива ждет нас до конца текущей недели - с 19 по 21 марта.

Прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

За словами Діденко, завтра, 19 березня, сильного вітру, як і суттєвих опадів, не очікується.

"Хіба що залишки діяльності циклону спровокують невеликі або дощ, або мокрий сніг. Але нічого серйозного", - пише синоптик.

Температура повітря протягом дня 19-го березня у більшості областей України буде в межах +2+6 градусів тепла, а в Криму до +5+9 градусів.

Найближчої ночі в західних областях може бути навіть до -3... -7 градусів морозу.

В Києві денна температура у п'ятницю коливатиметься в межах скромних +3+5 градусів. Суттєвих опадів в столиці не передбачається.

У суботу в Києві буде хмарно, а в неділю - у Києві світитимете сонце.

В Українському гідрометцентрі показали карти погоди на найближчі дні, судячи з яких тепла нам чекати не варто.

Судячи з них, найхолодніше буде на Заході. У п'ятницю-суботу в країні буде хмарно і з незначними опадами, а в неділю - очікується сонячний день, проте нічні заморозки трохи підсиляться.

Погода в Україні з 19 по 21 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні очікується справжнє весняне потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Карпати продовжує засипати снігом. Зберігається небезпека сходження лавин
Дощ зі снігом та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди