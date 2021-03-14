В Україну суне черговий атмосферний фронт з дощами і снігом: де зіпсується погода

Наталка Діденко прогнозує завтра опади у західних, північних областях, а також на Вінниччині.

"Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг", - попереджає синоптик.

А от на решті території України пануватиме антициклон, тому істотні опади не передбачаються.

"На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер, обережно", - попереджає синоптик.

Що стосується температури, то найтепліше завтра буде на Півдні, у Центрі, а також на Сході. Тут вдень +7+13 градусів. Прохолодніше буде на Півночі - від +4 до +8 градусів. На Заході ж похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.

У Києві в понеділок через атмосферний фронт буде хмарно і волого, невеликий дощ і температура близько +5 градусів. У вівторок в столиці потепліє до +9+10, а в середу - знову похолодає.

Середина наступного тижня, за словами Наталки Діденко, принесе в більшість областей України похолодання.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, де буде найбільше опадів, і в яких регіонах очікується мокрий сніг в понеділок.

Погода в Україні 15 березня (скрін: meteo.gov.ua)