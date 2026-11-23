СПЕЦПРОЄКТ 23.11.2026

Ще донедавна складна операція означала великий розріз, тривале перебування в лікарні та місяці відновлення. Сьогодні малоінвазивні й роботизовані технології дають змогу виконувати багато втручань через невеликі проколи, зменшуючи травматичність і скорочуючи період реабілітації. У деяких випадках вони відкривають можливості для лікування пацієнтів, для яких традиційна операція була б надто ризикованою. Як технології змінюють кардіохірургію, судинні, урологічні та гінекологічні операції, які нові можливості вони відкривають для пацієнтів і чому робот не замінює хірурга, – РБК-Україна розбиралося разом із лікарями медичної мережі "Добробут".

Операції на серці через "замкову щілину"

Олександр Бабляк,

керівник Центру кардіохірургічної допомоги

медичної мережі "Добробут" Кардіохірургія – наймолодша та технічно найвибагливіша з усіх хірургічних спеціальностей. Ще 10 років тому практично всі операції на серці виконувалися виключно через розріз грудної кістки (грудини). Це супроводжувалося великою крововтратою, болісним післяопераційним періодом та тривалим зрощенням кістки, яке вимагало суворих обмежень на фізичні навантаження протягом кількох місяців. "Якісний стрибок відбувся тоді, коли ми звели докупи всі останні світові технологічні досягнення і побачили, що більшість операцій на серці можна проводити без великого розрізу – через невеликий доступ між ребрами", – говорить керівник Центру кардіохірургічної допомоги медичної мережі "Добробут" Олександр Бабляк. Вершиною мініінвазивної кардіохірургії стала роботизована хірургія. За словами лікаря, з роботичними інструментами розмір операційного отвору можна ще більше зменшити, образно кажучи, до замкової щілини. Якщо для мініінвазивних кардіохірургічних втручань потрібен був розріз у 6–8 см, то робот Da Vinci дає змогу зменшити його до 3–4 см. А деякі види операцій можна виконати через сантиметрові проколи грудної клітки. Бабляк наводить приклад операції на мітральному клапані, коли хірург може взагалі не розводити ребра пацієнту. А під час коронарного шунтування для шунтів можна використати обидві мамарні артерії. При цьому робот дає змогу заглянути до різних закуточків грудної клітки і маніпулювати там інструментами. Там, де хірург оком не бачить, ендоскоп робота дістане об'єкт операції і покаже на екрані в десятикратному збільшенні, ще й з повною симуляцією людського зору. Важливо, що ендоскоп робота має два ока, як і у людини, що дає тривимірну картину операційного поля. Результат для пацієнта ✓ Зниження травматичності та болю. Збереження цілісності кісткового каркасу грудної клітки мінімізує дискомфорт і суттєво зменшує потребу у важких знеболювальних ✓ Швидкість відновлення. Реабілітація та активізація проходять у рази швидше порівняно з класичним розрізом грудини ✓ Особливості процесу. Тривалість самої операції зазвичай є дещо більшою, проте шлях повернення пацієнта до звичного життя скорочується "Сучасна кардіохірургія – це коли операції на серці будь-якої складності проводяться з максимально заощадливим відношенням до тіла людини", – зауважує Олександр Бабляк. Водночас вибір технології та успіх лікування безпосередньо залежать від загального стану людини. Вік є відносним показником, адже пацієнт у 80 років може бути в кращій формі, ніж інший у 60. "Мініінвазивна кардіохірургія є технічно складнішою для самого кардіохірурга, але в рази легшою в плані відновлення для пацієнта. При цьому працює правило: чим тяжчий пацієнт, тим більше переваг мініінвазивного підходу він для себе відчує", – пояснює лікар. Проте досвід кожного пацієнта є унікальним, як і больовий поріг. Тому не варто сподіватися, що операція на серці є легкою прогулянкою без болю, зусиль і ризику, зауважує кардіохірург. І хоча лікарі працюють над тим, щоб звести ризик та дискомфорт до мінімуму, від самого пацієнта також залежить чимало. Наприклад, виконання дихальної гімнастики: щоб "роздихати" легені після операції, потрібно робити близько тисячі глибоких вдихів на день. Тут допомагає правильна мотивація, яка в кожного своя. Як ділиться Олександр Бабляк, останнім часом від пацієнтів все частіше можна почути нові, особливі слова: "Я йду на операцію, бо хочу дожити до кінця війни і бачити перемогу".

Врятувати життя в 90 років: два проколи без загального наркозу

Андрій Басацький,

завідувач відділення інтервенційної кардіології та ендоваскулярної хірургії

медичної мережі "Добробут" Сучасна судинна хірургія все частіше спирається на ендоваскулярні методики – малоінвазивні втручання, які виконуються через мікропроколи у судинах під контролем медичної візуалізації. Завдяки таким технологіям лікарі можуть оперувати глибоко розташовані судини без масштабних відкритих розрізів, суттєво знижуючи ризики для ослаблених чи літніх пацієнтів. Завідувач відділення інтервенційної кардіології та ендоваскулярної хірургії "Добробуту" Андрій Басацький розповідає про 90-річну пацієнтку з аневризмою аорти – небезпечним розширенням найбільшої артерії організму. Її розрив може спричинити масивну внутрішню кровотечу. За класичного підходу для лікування потрібна складна операція з великим розрізом черевної стінки – від ребер до лобка. "Це одна з найбільших і найтравматичніших операцій у хірургії, хоча вона й рятує життя", – пояснює Андрій Басацький. Для пацієнтки такого віку ризики були надвисокими: тривалий наркоз, крововтрата, серцево-судинні ускладнення. Ще 10–15 років тому, зазначає лікар, таку пацієнтку визнали б практично неоперабельною. Ендоваскулярна команда медичної мережі "Добробут" обрала альтернативний високотехнологічний шлях – ендоваскулярне протезування аорти. Замість того, щоб відкривати черевну порожнину, лікарі провели протезування ураженої ділянки зсередини судини через два мікропроколи на стегні в паху. Втручання виконувалося під місцевою анестезією із седацією, без використання загального наркозу. Ключ до успіху операції закладався ще до її початку – на етапі персоналізованого 3D-моделювання. Оскільки кожен стент-графт (протез) складається із кількох елементів і має десятки комбінацій розмірів, лікарі "Добробуту" провели надточні заміри та відправили дані до спеціалізованого експертного центру виробника в Нідерландах. Протез виготовили індивідуально під анатомію саме цієї пацієнтки. Під час операції під рентген-контролем його імплантували всередину аорти з точністю до міліметра. "Але важливо розуміти: протез сам по собі не є гарантією успіху. Якщо хоча б одна ланка не підготовлена, навіть найкраща технологія не дасть безпечного результату. Результат дає глибокий аналіз випадку, індивідуальне замовлення графта та злагоджена робота команди – кардіологів, анестезіологів, судинних і ендоваскулярних хірургів", – пояснює Басацький. Результат для пацієнта ✓ Знеболення. Потреби у загальному наркозі немає ✓ Крововтрата. Зазвичай значно менша, ніж під час відкритої операції ✓ Травматичність і рани. Ризику нагноєння рани немає, бо немає великої рани ✓ Активізація та відновлення. Наступного дня пацієнтка вже могла вставати й рухатися ✓ Госпіталізація. Виписка додому на 5 добу (в неускладнених випадках це 3–4 дні, але з огляду на вік лікарі не поспішали). Примітно, що головним чинником був не вік пацієнта. "При ендоваскулярному лікуванні вік не має вирішального значення. Головне – анатомія", – каже лікар. У цієї пацієнтки вона була сприятливою. Басацький також зауважує, що цей метод не є універсальним. Якщо анатомія аорти чи судинного доступу несприятлива (критичні вигини, кальциноз, немає придатної "посадкової зони"), досвідчений хірург може свідомо обрати відкриту операцію, за умови що стан пацієнта це дозволяє.

Роботизована хірургія: як оперують рак передміхурової залози

Олександр Банас,

провідний експерт з урології медичної мережі "Добробут" Можливості роботизованих систем сьогодні успішно застосовуються у різних медичних напрямках. Зокрема, провідний експерт з урології медичної мережі "Добробут" Олександр Банас розповів про використання системи Da Vinci для складних онкологічних втручань. Утім лікар одразу розвіює міф: "Робот не знає анатомії, не знає, де робити розріз, і де проходять судини". Це інструмент, яким повністю керує хірург. Радикальна простатектомія (видалення простати при раку) – велика онкологічна операція в тісному просторі малого таза. Там розташовані судинно-нервові пучки, від яких залежать утримання сечі та статева функція. За відкритої хірургії ризик їх пошкодити є високим, що часто призводить до інвалідизації пацієнта після втручання. Сама суть операції за роки не змінилася. Змінилося те, наскільки точно її можна виконати. Через кілька дрібних проколів на животі в черевну порожнину пацієнта вводять мікроінструменти та 3D-камеру високої чіткості. Сам хірург розміщується за спеціальною керуючою консоллю поруч із столом. Система передає на консоль об'ємне збільшене зображення, а маніпулятори робота точно повторюють рухи кистей хірурга. Вони мають анатомічну гнучкість, яка перевищує можливості людської руки, і повністю фільтрують природний тремор. Однією з переваг такого підходу лікар називає можливість провести експрес-гістологію країв видаленої тканини безпосередньо під час операції. Якщо виявляють пухлинні клітини, хірург може одразу видалити додаткову ділянку тканини. В класичній відкритій хірургії це зробити вкрай важко через грубші рухи та відсутність збільшення. Результат для пацієнта ✓ Онкологічна точність. Максимальне видалення пухлини завдяки оптичному збільшенню та експрес-гістології під час операції ✓ Збереження якості життя. Надточне оперування дозволяє зберегти нервові закінчення. Це дає максимальний шанс для відновлення функції утримання сечі й збереження потенції ✓ Перебування у клініці. Тривалість перебування в стаціонарі скорочується в рази порівняно з відкритою операцією Проте на результат впливає не лише техніка, яку застосовують у хірургічній залі. Важливою частиною лікування є підготовка пацієнта (преабілітація). Пацієнт працює з реабілітологами, дієтологами й гастроентерологами, тренує м'язи тазового дна та нормалізує вагу (надлишкова маса погіршує утримання сечі після втручання). Нереалістично, попереджає лікар, очікувати, що Da Vinci зробить "диво" й відновлення мине за один день. Вибір методу також не зводиться до питання, чи є в лікарні робот. Рішення про лікування раку простати ухвалюють з огляду на стадію захворювання, ризики та можливі альтернативи. Для частини пацієнтів із пухлинами низького ризику може бути доцільним активне спостереження, тоді як іншим рекомендують операцію, променеву терапію або поєднання методів. "Роботизована система стає одним із варіантів тоді, коли хірургічне лікування показане та може принести користь конкретному пацієнту", – пояснює Олександр Банас.

Гінекологія: коли точність допомагає зменшити травматичність

Олена Самохвалова,

провідна експертка з оперативної гінекології

медичної мережі "Добробут" Роботизовані системи застосовують і в гінекологічній хірургії. Один із прикладів – операція на органах малого таза, де обмежений простір і складна анатомія вимагають точних рухів та якісної візуалізації. У гінекологічному відділенні "Добробуту" стандартом стали малоінвазивна лапароскопія та роботична хірургія Da Vinci. Провідна експертка з оперативної гінекології мережі Олена Самохвалова пояснює, що розвиток малоінвазивних методик суттєво змінив підхід до операцій, зокрема до видалення матки. Якщо раніше для відкритого втручання часто потрібен був розріз передньої черевної стінки завдовжки 10–15 сантиметрів, то лапароскопічна та роботизована хірургія дають змогу працювати через кілька невеликих проколів. Менший доступ до органів і тканин дає змогу зменшити травматичність втручання. Це може впливати на інтенсивність післяопераційного болю та потребу в знеболювальних препаратах. За допомогою роботизованої системи хірург може виконувати операцію через чотири проколи завдовжки близько 1,5 см. Маніпулятори з великим кутом обертання дають змогу точніше працювати у важкодоступних ділянках малого таза, зокрема під час виділення дрібних судин і лімфатичних вузлів. Результат для пацієнта ✓ Біль та знеболення. Больовий синдром мінімальний, потреби у важких знеболювальних препаратах немає ✓ Тривалість операції. Використання робота досвідченою командою скорочує тривалість втручання до 30–40 хвилин. Менше часу під наркозом – легша реабілітація ✓ Госпіталізація. Пацієнтку перевозять із блоку інтенсивної терапії у звичайну палату вже через 30–60 хвилин після того, як вона прокинеться. Виписка додому відбувається на 1–2 добу "Перевага робота – у чіткості дій хірурга та фізичній зручності лікаря за консоллю. Коли хірург працює у комфортних умовах, операція проходить швидше, а ризик помилок зводиться до нуля. Але ключову роль грає злагодженість усієї операційної бригади: підготовлена команда налаштовує роботичну систему за 15 хвилин, що економить час перебування пацієнта під анестезією", – зауважує Олена Самохвалова.

Що лякає пацієнтів і що змінилося