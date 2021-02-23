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В Україну йдуть морози до -10: синоптик попередив про зміну погоди

Автор: Людмила Жукова

В Україну йдуть морози до -10 градусів вночі. Похолодання відбудеться з 23 до 25 лютого.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Також за словами експерта, в країні можуть пройти в цей час снігові опади.

Синоптик повідомив, що 25-26 лютого очікується новий атлантичний циклон з туманами і невеликими дощами, який буде прориватися углиб Європейського континенту.

"За прогнозом, у вівторок-середу підійде холодний атмосферний фронт з північного заходу, пройде невеликий сніг і температура знизиться вдень до -1 ..- 4 градусів, вночі -8 ..- 10 градусів. У четвер - п'ятницю новий атлантичний циклон з туманами та невеликими дощами буде прориватися углиб Європейського континенту. У Черкаській області температура підвищиться до 2-7 градусів тепла. Такі змагання весни з зимою будуть тривати й на початку березня", - написав Віталій.

Також Постригань зазначив, що в останні 30 років прихід метеорологічної весни змінився на більш ранній термін – 28 лютого. При цьому, 1 раз в 4-5 років наприкінці лютого ще можливі морози до -15-20 градусів.

Як ми писали ранішее погода в Україні в найближчі два тижні не порадує ні особливо теплою погодою, ні відсутністю опадів. Очікується одна хвиля похолодання вже в найближчі дні, а друга настане у перші дні березня

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