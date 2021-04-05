В Україну йде північний циклон: які області накриє похолоданням і мокрим снігом

На сході без опадів, мінлива хмарність. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів.

У південних областях без істотних опадів, утримається тепла погода. Можливий сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від +1 до +5 градусів, вдень від +9 до +13 градусів. У Криму без опадів, штормовий вітер. Вночі +2 +4 градуси, вдень +9 +11 градусів.

На півночі ще утримається суха погода, але очікується сильний вітер. Нічна температура повітря становитиме +1 +3 градуси, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

Захід України накриє мокрим снігом, місцями сильний. Також можливий сніг з дощем. Вночі в регіоні температура впаде, від -1 до +3 градусів, вдень очікується від +3 до +7 градусів, сильний вітер.

В центральній частині країни сильний вітер зі штормовими поривами, але без істотних опадів. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

У Києві 6 квітня без істотних опадів, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці від +1 до +3 градусів, вдень +10 +13 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 6 квітня

У середу, 7 квітня, погода різко погіршиться у всіх регіонах України. Частину областей буде заливати сильними дощами, можливі зливи. Частина областей буде в зоні холодного циклону – буде йти сніг та мокрий сніг, а температура повітря вночі впаде до невеликих морозів, вдень прогріється до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 7 квітня