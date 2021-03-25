В Україну йде різке потепління: температура стрибне за одну добу на 12 градусів

На сході мокрий сніг з дощем очікується в Луганській і Донецькій областях, вночі можливий також у Дніпрі та Харкові. В інших областях – мінлива хмарність. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, вдень прогріється до +7 +10 градусів, у Донецькій і Луганській областях - до +7 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем в Херсонській області та в Криму, в інших – суха погода. Вночі від 0 до +4 градусів, вдень +6 +8 градусів, в Одесі до +10 градусів. У Криму мокрий сніг з дощем, вночі 0 +2 градуси, вдень +5 +7 градусів.

На півночі країни очікується суха погода, можливий невеликий вітер, без опадів. Вночі від -1 до -3 градусів, вдень прогріється до +6 +8 градусів.

У західній частині країни синоптики прогнозують суху погоду, можливий невеликий вітер. Вночі ще затримаються морози до -4 градусів, а вдень стовпчики термометрів стрибнуть до +7 +9 градусів, місцями очікується до +11 градусів.

У центральних областях без опадів, невелика хмарність та вітер. Вночі від -3 до 0 градусів, вдень очікується від +6 до +9 градусів.

У Києві синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Вітер північний, помірний. Вночі температура опуститься до -2 градусів, удень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 26 березня