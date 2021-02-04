В Україну йде чергове похолодання: температура різко впаде до двозначних морозів

Погода в Україні в найближчу добу знову влаштує температурні гойдалки. Очікується сильне похолодання в більшості областей країни, місцями температура впаде нижче 10 градусів морозу.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, різке похолодання буде супроводжуватися сильним штормовим вітром і місцями дощами.

"П'ятниця в Україні буде приймати чергове похолодання. Завтра у північних областях температура повітря знизиться вночі до -7 -12 градусів, вдень -3 -9 градусів. На решті території очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3 +6 градусів. Вітер перейде у холодний північно-західний, буде поривчастим, на Сході зі штормовими поривами", - повідомила синоптик і додала, що найближчої ночі дощі пройдуть у східних областях, в Дніпропетровській області та в Запоріжжі.

Карта погоди

"Проте вже завтра вдень у більшості областей України північний антициклон витіснить опади з нашої території – буде сухо, хіба що в Карпатах можливий невеликий сніг. Похолодання буде сприяти посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах і тротуарах ускладниться", - розповіла синоптик.

У Києві Діденко пообіцяла холодну погоду, але без істотних опадів.

"У Києві завтра також буде дуже слизько. Без опадів. Похолодає найближчої ночі до -5 -7 градусів, вдень в п'ятницю очікується -3 -5 градусів", - зазначила синоптик і попередила, що на вихідних в Україні похолодання буде посилюватися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Україну насуваються 25-градусні морози.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про дощі та мокрий сніг в Україні.