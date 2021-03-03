В Україну суне мокрий сніг з дощем: в яких областях буде найгірше
Погода в Україні принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і похолодання вже в п'ятницю, 5 березня. Синоптики розповіли, де сильніше всього зіпсується "весняна картинка за вікном".
Про це повідомили Наталка Діденко і синоптики Українського гідрометцентру.
За прогнозом Діденко, після п'ятничних опадів у суботу-неділю, 6-7 березня в країну прийде похолодання.
А ось четвер, 4 березня, стане найтеплішим днем в найближчій перспективі. Висока температура, яка прийшла в країну з антициклоном "Жаклін" вже сьогодні, підніметься ще більше.
Завтра вдень в Україні очікується +7+14 градусів, свіжіше буде на північному сході - тут від +2 до +4 градусів.
Трохи зіпсує ідилію за вікном поривчастий вітер.
У Києві завтра буде сухо і тепло, до +10 градусів.
Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня.
Судячи за їх прогнозом, у п'ятницю опади будуть по всій країні, крім Півдня, де вони малоймовірні. На Півночі і Заході - мокрий сніг і дощ, на решті території - дощ.
Погода в Україні 4-5 березня (скрін: meteo.gov.ua)
Варто відзначити, що синоптики прогнозують наступного тижня сильні морози. Місцями температура знизиться до -10 градусів, і навіть нижче.