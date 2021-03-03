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В Україну суне мокрий сніг з дощем: в яких областях буде найгірше

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 11:58
В Україну суне мокрий сніг з дощем: в яких областях буде найгірше Погода в Україні принесе мокрий сніг (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер і похолодання вже в п'ятницю, 5 березня. Синоптики розповіли, де сильніше всього зіпсується "весняна картинка за вікном".

Про це повідомили Наталка Діденко і синоптики Українського гідрометцентру.

За прогнозом Діденко, після п'ятничних опадів у суботу-неділю, 6-7 березня в країну прийде похолодання.

А ось четвер, 4 березня, стане найтеплішим днем в найближчій перспективі. Висока температура, яка прийшла в країну з антициклоном "Жаклін" вже сьогодні, підніметься ще більше.

Завтра вдень в Україні очікується +7+14 градусів, свіжіше буде на північному сході - тут від +2 до +4 градусів.

Трохи зіпсує ідилію за вікном поривчастий вітер.

У Києві завтра буде сухо і тепло, до +10 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня.

Судячи за їх прогнозом, у п'ятницю опади будуть по всій країні, крім Півдня, де вони малоймовірні. На Півночі і Заході - мокрий сніг і дощ, на решті території - дощ.

В Україну суне мокрий сніг з дощем: в яких областях буде найгіршеВ Україну суне мокрий сніг з дощем: в яких областях буде найгірше

Погода в Україні 4-5 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що синоптики прогнозують наступного тижня сильні морози. Місцями температура знизиться до -10 градусів, і навіть нижче.

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