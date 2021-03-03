В Украину движется мокрый снег с дождем: в каких областях будет хуже всего

Погода в Украине принесет мокрый снег, дождь, сильный ветер и похолодание уже в пятницу, 5 марта. Синоптики рассказали, где сильнее всего испортится "весенняя картинка за окном".

Об этом сообщили Наталка Диденко и синоптики Украинского гидрометцентра.

По прогнозу Диденко, после пятничных осадков в субботу-воскресенье, 6-7 марта в страну придет похолодание.

А вот четверг, 4 марта, станет наиболее теплым днем в ближайшей перспективе. Высокая температура, которая пришла в страну с антициклоном "Жаклин" уже сегодня, поднимется еще больше.

Завтра днем в Украине ожидается +7+14 градусов, свежее будет на северо-востоке - здесь от +2 до +4 градусов.

Немного испортит идиллию за окном порывистый ветер.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, до +10 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с погодой в стране до конца рабочей недели.

Судя по их прогнозу, в пятницу осадки будут по всей стране, кроме Юга, где они маловероятны. На Севере и Западе - мокрый снег и дождь, на остальных территориях - дождь.

Погода в Украине 4-5 марта (скрин: meteo.gov.ua)