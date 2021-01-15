Міка Ньютон відверто розповіла про онкологію: лікарі повідомили мені жахливу новину

Міка Ньютон розповіла про онкологію (фото: facebook.com)

Українська співачка Міка Ньютон, яка давно живе в США, поділилася історією своєї боротьби з онкологією. Рік тому лікарі поставили їй діагноз рак яєчника третього ступеня, але пізніше виявилося, що не все так погано.

Своєю історією поділилася виконавиця на сторінці Instagram і навіть показала фотографію з лікарняного ліжка. Тоді ж медики шокували її новиною, що вона ніколи не зможе мати дітей і їй необхідно буде пройти 12 сеансів хіміотерапії.

"Рік тому вони (лікарі - Ред.) сказали, що мені знадобиться 12 курсів хіміотерапії, але самою жахливою новиною було те, що я ніколи не зможу бути мамою. Не думаю, що у мене коли-небудь знайдуться слова, щоб описати все те, через що ми пройшли ... але сталося диво! Через тиждень прийшли аналізи, які показали, що у мене перша стадія, тому в один прекрасний день у мене ще буде шанс завагітніти", - розповіла артистка.

У Міки Ньютон діагностували рак рік тому (фото: instagram.com/mikanewton)

Виконавиця розповіла, що їй допомогли перемогти рак молитви і позитивні думки. Також вона постійно вірила у мрію і одужання.

"Я щиро вірю, що вся духовна робота, яку я пропрацювала до операції, спрацювала! Троє онкологів, які були на операції, не повірили результатами аналізів! Я знаю одне: якщо ви приймете все у своєму житті урок, а не як покарання, ви будете винагороджені", - поділилася Міка.

Нагадаємо, що першу операцію Міці Ньютон зробили лікарі 4 листопада 2019 року.

Як ми раніше писали, відома українська співачка Міка Ньютон, яка в 2011 році представляла Україну на міжнародному конкурсі пісні Євробачення, вийшла заміж за свого обранця - американця Кріса Сааведра.