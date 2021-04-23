В Україні різко зміниться погода: рятувальники і синоптики б'ють на сполох

Погода в Україні сильно зміниться протягом наступних п'яти днів. Синоптики обіцяють заморозки до -5 градусів і місцями - сніг. Псуватися погода почне вже сьогодні, 23 квітня - похолодає в західних і північних областях.

Про це нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo .

Попереду нас чекають заморозки

В Укргідрометцентрі попереджають про сильні заморозки 23-27 квітня.

Так, в ніч на 23 квітня, температура вночі опуститься до +2+7 градусів тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0... -5 градусів. Вдень повітря прогріється до +8+13 градусів. У південних і східних областях буде ще тепло, +14+19 градусів.

Далі заморозки очікуються вже по всій Україні.

"Вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий). У південних, 24 квітня і в центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Якою буде погода сьогодні, 23 квітня

Синоптики прогнозують, що на заході, півночі та в частині центральних областей сьогодні вдень +9+13, на півдні та сході все ще тепло, +12+18. Вночі на Заході +2+5, на решті території +4+7.

Дощі завтра майже по всій Україні, але в Хмельницькій, Житомирській, Київській області та в Криму ймовірність опадів - нижча.

Очікується сильний вітер - від 7 до 12 метрів в секунду.

Скрін: Погода в Україні 23 квітня (meteo.gov.ua)

У Києві буде сніг

Згідно з даними ресурсу Gismeteo, в Києві до кінця квітня буде холодна погода з дощами і грозами.

На Вербну неділю, 25 квітня, синоптики обіцяють сніг, а 27 квітня - заморозки. З 23 по 27 число температура буде +8+10 вдень, 28-го потеплішає до +14 градусів, а 29 квітня - 1 травня - знову похолодає до +9+10 градусів.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)