Вдарять морози і знову піде сніг: де очікується погіршення погоди

Погода в Україні в найближчу добу очікується суха і сонячна в багатьох областях країни. Місцями можливі морози та сніг в нічні години.

Як повідомляє Український гідрометцентр , морозами накриє майже всі області на сході країни та північному сході.

Синоптики прогнозують пониження температури в східних областях до -13 градусів вночі, вдень очікується від -9 до -11 градусів. У Дніпрі та Полтаві буде тепліше, вночі до -5 градусів, вдень від -4 до 0 градусів. Сніг буде йти в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

На півдні без опадів, невелика хмарність. Вночі в регіоні від -5 до -1 градуса, вдень прогріється до +5 +8 градусів, тільки в Херсоні очікується близько +4 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +4 до +6 градусів.

У північних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі в регіоні похолодає до -5 градусів, вдень очікується близько -3 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, буде ясно. Нічна температура повітря складе від -5 до -1 градуса, вдень у більшості областей від +6 до +8 градусів.

У центральних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень очікується від -3 до 0 градусів.

У Києві 23 лютого опади не прогнозуються, буде сонячно. Нічна температура коливатиметься в межах -4 -2 градуси, вдень очікується від -2 до 0 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 23 лютого