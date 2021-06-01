Церковні свята в червні 2021 року: православний календар

У червні 2021 року в Україні православні віряни відзначають кілька великих церковних свят, включаючи Вознесіння Господнє, Трійцю, День Святого Духа.
Редакція Lite підготувала для вас церковний календар на червень 2021 року. Подробиці читайте в нашому матеріалі нижче.
10 червня - Вознесіння Господнє.
20 червня - День Святої Трійці.
1 червня 2021 року - преподобного Корнилія, чудотворця Комельского.
3 червня - Володимирської ікони Божої Матері, Рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.
6 червня - пpеподобного Микити, стовпника Переяславського, блаженної Ксенії Петербурзької.
7 червня - Третє Знайдення глaви Іоанна Предтечі (Хрестителя).
8 червня - Bелікомученіка Георгія Нового.
10 червня - Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
11 червня - пам'ять блаженного Іоанна Устюжского, святителя Луки (Войно-Ясенецького).
19 червня - Троїцька поминальна субота.
20 червня - День Святої Трійці, П'ятидесятниця.
21-27 червня - Троїцька седмиця.
21 червня - День Святого Духа.
24 червня - ікони Божої Матері "Достойно Єсть".
27 червня - Собор всіх святих.
28 червня - початок Петрового посту.
30 червня - мучеників Мануїла, Савелa і Ісмаїла Перських.
Петрів піст буде з 28 червня до 11 липня. Цей піст належить до категорії не дуже строгих.
Одноденні пости пройдуть 2, 4, 9, 11, 16, 18 червня.
Хмарно седмиця 21-27 червня 2021 року. Церква дозволяє вживання скоромної їжі протягом усього тижня, навіть в середу і п'ятницю.
Нагадаємо, з'явився календар свят на червень 2021 року. Став відомо, скільки будемо відпочивати.
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