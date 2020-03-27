Троє дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма приєдналися до важливого флешмобу підтримки медиків (відео)

Сім'я Кейт Міддлтон і принца Вільяма по-своєму душевно вирішила підтримати англійців у цей непростий час. Пандемія коронавіруса у Великобританії також набирає страхітливих обертів. Станом на вечір 26 березня у Великобританії зафіксовано близько 10 тисяч випадків коронавіруса. А місцевий уряд не виключає продовження обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом до шести місяців! При цьому біда торкнулася також королівську сім'ю. Днями у 71-річного принца Чарльза (старший син королеви Великобританії Єлизавети II) підтвердили коронавірус. Його дружина герцогиня Корнуольська Камілла теж пройшла тестування, тест виявився негативним. Однак відтепер вся монарша родина вкрай стурбована. Адже серед заражених на COVID-19 може виявитися ще хтось!

Тим часом престолонаслідники Кейт Міддлтон і принц Вільям не збираються відсиджуватися в стінах Кенсінгтонського палацу. Герцог і герцогиня Кембриджські намагаються максимально охоплювати нові виклики. Навіть ризикуючи здоров'ям, подружжя здійснюють неофіційні виходи. Приміром, 20 березня Кетрін і Вільям абсолютно несподівано відвідали колл-центр служби швидкої допомоги в Лондоні. Співробітники центру були вражені цим візитом. Проте жителі Великобританії прийшли в захват. Їм дуже імпонує той факт, що королівське подружжя не відсиджується в стінах палацу, а дійсно намагається вирішувати проблеми.

Відео: instagram.com/kensingtonroyal

Звичайно ж, на офіційних сторінках герцогів Кембриджських у соціальних мережах оновлення з'являються вкрай рідко. Подружжя з головою пішли в рішення державних та соціальних питань. Однак Кетрін і Вільям вирішили подарувати "промінчик добра і надії" у непростий для всього світу час. І допомогли своїм батькам їхні діти — принц Джордж (6 років), принцеса Шарлотта (4 роки) і принц Луї, якому вже 23 квітня виповниться два роки!

На своїй instagram-сторінці герцоги Кембриджські опублікували ну дуже цікаве відео. На ньому всі троє спадкоємців принца Вільяма стоять в ряд і аплодують. Забавно, що самий маленький Луї, схоже, не дуже розуміє, що відбувається, з подивом поглядаючи на старших брата і сестру. Однак хлопчикові явно сподобалося це заняття.

Як з'ясувалося, гучні оплески дітей Кетрін і Вільям були присвячені всім медичним працівникам та волонетрам Великобританії, які незважаючи на всі ризики і небезпеки продовжують виконувати свою роботу.

“Всім лікарям, медсестрам, опікунам і доглядальницям, лікарям загальної практики, фармацевтам, волонтерам та іншим працівникам Національної служби охорони здоров'я Англії, які працюють не покладаючи рук, щоб допомогти постраждалим від COVID-19. Спасибі!" — звучить підпис під відео.

Також свій пост герцоги супроводили хештегом #ClapForOurCareers, що можна перевести як "Оплески для наших захисників".

До флешмобу #ClapForOurCarers встигла приєднатися родина Вікторії і Девіда Бекхема. Вікі опублікувала відео, на якому її діти і чоловік аплодують медикам Британії.

"Я рада можливості приєднається до всієї країни, щоб подякувати відважним працівникам охорони здоров'я, які невпинно працюють у боротьбі з COVID-19", — пише Вікторія.

На відео тільки не вистачає старшого сина Вікі і Девіда — 21-річного Брукліна. Хлопець уже живе окремо від батьків зі своєю дівчиною Ніколою. 25-річна Нікола Пельтц — американська актриса, дочка знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца

Відео: instagram.com/victoriabeckham

Шанувальники монаршої родини Великобританії прийшли в захват від цього жесту з боку Кембриджських.

“Це говорить багато про виховання ваших дітей. Ви молодці"

“Який чудовий пост! Як дбайливо, що Вільям і Кейт просять своїх дітей висловлювати вдячність за те, що вони, ймовірно, не дуже-то розуміють, але зрозуміло, що вони чимось можуть допомогти"

“Спасибі за те, що привнесли в наше життя сонячне світло і сміх! З великою любов'ю з США!"

"Це найкраща королевська новина, яку я отримав у 2020 році"

“Так мило! Здоров'я маленьким монархам"

“Ось, що з себе представляють королі! Це бути з людьми, піклуватися про них. Це так багато значить. Спасибі!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kensingtonroyal

Зазначимо, що до цього Кейт Міддлтон і принц Вільям робили зворушливий пост до дня матері у Великобританії — 22 березня. Монарша родина опублікувала серію унікальних архівних фото. Наприклад, на одному зі знімків бачимо принцесу Діану з маленькими синами — принцами Уїльямом та Гарі. Також на одному з кадрів зображена мама Кейт Міддлтон — Керол Міддлтон. Жінка тримає на руках ще зовсім крихітну Кетрін. В цьому альбомі знайшлося місце для особливої фотографії. Так, Кетрін похвалилася листівкою, яку своїми руками змайстрував принц Джрдж. Хлопчик зобразив для мами букет маків у жовтій вазі з сердечком.