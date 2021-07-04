Ці три знаки Зодіаку зустрінуть свою долю в липні 2021: знайдіть себе в списку!

Гороскоп на липень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить в особистій сфері. Яскраві емоції, спалах почуттів, любовні перипетії і переживання - таким буде для вас епіцентр цього літа!

Прогнозом на липень для всіх знаків Зодіаку з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Діва

Людей, народжених під знаком Зодіаку Діва, в липні чекають дуже яскраві зміни в особистому житті. У стосунках буде присутня пристрасть, кохання і інтриги, можливі навіть любовні трикутники. У сім'ї ви зможете розраховувати на хороші взаємини з дітьми, партнер буде підтримувати ваші починання, надавати турботу або вам доведеться доглядати за кимось. Тим, хто в пошуках кохання, вдасться познайомитися з людиною близькою вам по духу.

Близнюки

Для Близнюків липень буде сприятливим місяцем для нових знайомств, спілкування, поїздок, навчання, консультацій. Можливі перспективні, робочі і любовні знайомства з людьми старшого віку, більш високого соціального статусу. Цікаві зустрічі можливі і в поїздках. При цьому можуть бути суперечки, плітки, конфлікти з друзями, родичами, невдачі в поїздках і документах, хейт в соцмережах і публікаціях, судові клопоти.

Водолій

Місяць буде вельми веселим і можна буде знайти безліч пригод, відмовитися від правил, ранніх домовленостей і просувати свою тему. У липні мають місце бути яскраві любовні історії, ревнощі і сильне почуття власництва. Можлива зустріч з персонажем, який зраджує, зриває плани і робить вам нерви.