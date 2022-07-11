Трьом знакам Зодіаку шалено пощастить просто зараз: готуйтеся до подарунків долі

Гороскоп з 11 по 17 липня 2022 розповість про знаки Зодіаку, на які звалиться неочікуване везіння на цьому тижні

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна . Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Телець

Тельцям цього тижня "зелене" світло у всьому. Якщо не просування по кар'єрних сходах, так похвала і протекція від начальства точно гарантована. Приготуйтеся, на цьому тижні буде море контактів, зустрічей і переговорів.

Стрілець

Стрільцям вдасться відкрити нове джерело доходів завдяки своїм зв'язкам з впливовими людьми або перспективним ідеям. Не забудьте виділити у своєму графіку час для сім'ї та дому.

Водолій

Водолії завдяки своїм креативним проєктам отримають непоганий дохід. Ваші проєкти будуть під протекцією вищого начальства або впливових людей. Намагайтеся не ставити себе вище інших, оскільки вам ще з ними доведеться не один раз співпрацювати.